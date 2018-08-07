"Старик не в себе": Панин и другие звезды о разводе Петросяна
3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, виновницей развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Теперь артисты делят совместно нажитое имущество, которое оценивается в полтора миллиарда рублей.
Репортеры опросили отечественных знаменитостей, чтобы выяснить, чью сторону в этой щекотливой ситуации они принимают. Юмористка Елена Воробей была немногословна. "На стороне обоих супругов. Каждый имеет право на личную жизнь. Их все устраивает? Замечательно!" – заявила она.
Депутат Госдумы Виталий Милонов оказался разговорчивее. "Старик Петросян не в себе. Да, чужая семья – потемки. Может, Степаненко только в телике такая смешная. А в жизни, возможно, за каждую немытую тарелку устраивает истерику. Я на стороне зрителя. Петросян и Степаненко – лицедеи. Лично мне их шутки не нравятся – кажутся плоскими", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".
Скандально известный актер Алексей Панин не остался в стороне от резонансной новости, однако признался, что не в курсе подробностей. "Пусть живут, как хотят", – сказал он. А затем признался, что его удивляет пристальный интерес общественности к разводу Елены Степаненко и евгения Петросяна. Панин предположил, что у людей нет своей жизни, поэтому такой бешеной популярностью пользуются и различные ток-шоу, в которых на всю страну полощат грязное белье.
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