Беременная Анастасия Костенко может потерять ребенка
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко, оформившие отношения в начале года (и даже обвенчавшиеся), летом станут родителями. В конце июля – начале августа Анастасия подарит Дмитрию дочь. Однако в СМИ появились тревожные данные. Модель попала в больницу на сохранение, компетентно передает Teleprogramma.pro.
Журналисты сообщают, что Дмитрий Тарасов должен был посетить премьеру фильма "Вне игры", куда приехал весь его футбольный клуб "Локомотив", однако пропустил мероприятие. По некоторой информации, причиной могла послужить вынужденная госпитализация Анастасии Костенко. Пока ни модель, ни ее супруг не прокомментировали информацию.
Напомним, Анастасия Костенко решила рожать не за границей, как любят отечественные знаменитости, а в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". Говорят, модель выбрала VIP-апартаменты из нескольких комнат. Там есть джакузи, телевизор, гипоаллергенная мягкая мебель кровать-трансформер, кровать для гостей.
В стоимость проживания включено питание пятизвездочного отеля. Кормят там шесть раз в день – белой и красной рыбой на пару, нежирным мясом, салатами, кашами. А для малыша подготовлена отдельная детская с красивой кроваткой, пеленальным столиком и всем необходимым. Цена в среднем составляет 450 тысяч рублей.
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Сообщается, что модель экстренно госпитализирована
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