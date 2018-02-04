В доме Тарасова и Костенко нашли нижнее белье Бузовой

Один из самых ярких и скандальных участников телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев записал видеообращение к новой жене игрока московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова модели Анастасии Костенко. Он посоветовал девушке быть готовой съехать от возлюбленного в любой момент, а также поделился слухом, что спортсмен до сих пор хранит некоторые личные вещи Ольги Бузовой.

"Неплохая, собственно, бывшая жена Ольга Бузова после брака с Дмитрием до сих пор отойти не может, все песни поет, клипы записывает, всю страну достала. Так и Дима", – заметил в видеообращении к Анастасии Костенко Рустам Солнцев. "Совет его крайней жене: деточка, ты держи вещи, если что, собранными, потому что поговаривают, что некоторые Олькины трусики так и и лежат в вашем семейном гнездышке", – добавил он.

"Будь наготове – полетишь, и твоя место займет новенькая. И тебе тоже придется песни петь. Вторую Бузову я уже не выдержу...", -посетовал Рустам Солнцев. По его мнению, очередная свадьба футболиста – просто фрас. "Эти свадьбы не стоят выеденной корки хлеба, потому что они попросту не обоснованы – происходят не по любви, а ради хайпа и пиара", – цитирует StarHit скандалиста из "Дома-2".

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) Фев 4, 2018 at 2:07 PST

Он добавил, что особенно странно это выглядит в исполнении человека, который после развода с Ольгой Бузовой говорил о необходимости ограждать свою личную жизнь от любопытных глаз папарацци и подписчиков в социальных сетях. "Дима, чтобы тебе верили, надо быть скромнее, иначе весь этот пафос и желание задеть Бузову – курам на смех. Мне очень жаль, что у тебя нет близких, которые скажут, мол, Тарасов, будь умнее…", – заключил Рустам Солнцев.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Янв 9, 2018 at 6:09 PST

Напомним, 29 января состоялось венчание футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги, модели Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева.

Расписались влюбленные еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. В декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились.