Трудолюбивую Бузову использовали для личной выгоды на шоу "Голос"
Так, Баста отметил, что "Прикосновение к классике – это всегда большой праздник и благодарность за чувства". "Что сказать про Рушану? Ангел во плоти. У вас такой ангельский голос. Чистота интонирования, обертона, та техника вокала, которой вы пользуетесь. Она так уникальна, она такая ваша. Это самое ценное – когда у артиста, певца есть своя манера пения. Она у вас есть, я вас с этим поздравляю", – добавила Ани Лорак.
Довольным остался и Константин Меладзе. резюмировал Меладзе. Таким образом, песня Ольги Бузовой обеспечила Рушане Валиевой пропуск в следующий этап шоу "Голос".
Ранее ходили слухи, что на съемочной площадке царит не совсем дружеская атмосфера. В частности, обсуждали Ани Лорак и Сергея Шнурова, которые якобы даже не здороваются друг с другом.
Однако Лорак поспешила развеять эти слухи. Она уверяет, что отлично ладит с 45-летним музыкантом. "Вначале у нас была притирка. Но сейчас уже все хорошо, мы привыкли друг к другу. Для меня Сергей Шнуров стал большим открытием. Он оказался очень приятным в общении человеком", – раскрыла интригу Лорак.
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