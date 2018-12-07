Отвергнутый любовник Бузовой сделал последнее заявление
Отвергнутый избранник несколько месяцев пытался ухаживать за телеведущей Ольгой Бузовой. Красавец-блондин присылал возлюбленной шикарные букеты, посвящал чувственные стихи собственного сочинения, отправлял нежные сообщения.
Однако теледива оставалась непреклонной. Девушка отмечала, что она никогда не сможет быть рядом с таким мужчиной как Денис. "Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает!", – говорила знаменитость.
Устав от унизительных отказов молодой мужчина заявил, что сдается. По его словам, он собирается двигаться дальше. "Любовь не проходит, а чувство собственного достоинства и желание двигаться дальше набирают обороты", - сказал свое последнее слово Лебедев в личном микроблоге. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, победитель проекта Денис Лебедев оказался не тем, за кого себя выдавал. В СМИ появились шокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующем на ее руку и сердце. Оказалось, что у сыровара куча долгов и любовница, которую он поколачивал. Также стало известно, что мужчина пришел на проект "Замуж за Бузову" ради пиара.
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