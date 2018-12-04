Щедрая Бузова раздаривает поклонникам коров и кур

Ольга Бузова стала настоящей феей-крестной. Поющая телеведущая выполнила новогодние желания некоторых своих поклонников.

Ольга рассказала, что ей на электронную почту приходят тонны писем с различными просьбами. Правда, обычно пишут мужчины, которые выманивают у нее деньги на новый iPhone или игровую приставку.

Но порой бывают послания, прочитав которые звезда не может остаться равнодушной. К примеру, недавно с Бузовой связалась десятилетняя девочка, которая попросила подарить ей корову и десять кур, а бабушке – дров на зиму.

"Писала, что деньги и платья ей не нужны, а необходимо лишь это! И что, как только она вырастет, то мне все отдаст… Я была так тронута этим письмом… Созвонилась с этой семьей и выполнила их желание, как фея. Я дополнила сама список и платье все-таки отправила", – поведала щедрая поющая телеведущая в Instagram.

Также Ольга сообщила, что ей написала жительница села Паново Омской области. Женщина попросила прислать пару костюмов: Снегурочки и Деда Мороза. В местном доме культуры дети рискуют остаться без праздника, так как старые наряды сказочных персонажей сильно износились. По уверению Бузовой, и эта просьба в скором времени будет выполнена.