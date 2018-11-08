У жены Диброва сдали нервы из-за четвертой беременности

В СМИ упорно муссируется информация о том, что 29-летняя жена шоумена Дмитрия Диброва Полина ждет четвертого ребенка. Женщина прокомментировала эти данные, причем сделала это весьма эмоционально.

На днях в Сети появилась информация, что Полина Диброва ждет четвертого ребенка. Поводом для слухов послужила публикация, которую сделала в социальной сети супруга телеведущего. Она спросила у младшего сына Ильи: "Кто там у мамы в животике?" После этого мальчик поднял мамину майку, поцеловал живот и похлопал по нему ладонью. Стоит отметить, что на вопрос Полины Илья ответить не сумел.

Эта публикация породила множество предположений о том, что жена Дмитрия Диброва намекнула на четвертую беременность. Дальше – больше. Полина сообщила, что у нее серьезные проблемы с зубами, предстоит пройти серию манипуляций, чтобы преодолеть их. Вскоре различные издания запестрели сообщениями об "операции" Дибровой.

В итоге Полина решила прокомментировать пересуды. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram женщина опубликовала изображение статьи с одного известного новостного сайта, который объявил, что "беременную жену Диброва экстренно госпитализировали". Полина обратилась к общественности.

"Друзья, совсем не понимаю что происходит? Всему есть своя мера. А когда уже бабушки из Ростова звонят .... Последняя капля! 😡 За что их то так? Во-первых откуда идеи про Беременность? Что не так? Поправилась? Похудела? Фотография неудачная? С чего вы взяли? У меня нет времени читать прессу, зато куча друзей поздравили с важным событием 😦 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Полина.

Она прокомментировала данные о своей госпитализации. "Весь день я провела с гостями клуба. Сейчас нахожусь в клинике с детишками, а после еду снимать швы к своему стоматологу. Сделала операцию, рассказывала о ней ранее. Чувствую себя прекрасно. Прошу оставить меня и мою семью в покое и перестать придумывать события моей жизни! Спасибо огромное за понимание", – эмоционально высказалась Диброва.

Подписчики поддержали модель, однако особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что свою беременность Полина в посте так и не опровергла. "Но в посте беременность не опровергли", "Полина, Вы же сами эти слухи спровоцировали, прекрасно зная, на что идете. Зачем строить из себя саму невинность, не понимая откуда у слуха ноги растут. Смешно даже", "Но вы же сами у ребенка спрашивали, кто у мамы в животике живет, вот все так и истолковали", "Вольно или невольно вы сами спровоцировали эти слухи своим сторис. О чем еще можно подумать, когда Полина сама спрашивает у ребенка, кто у мамы в животике живет🤷‍♀️ Почему вообще возник этот вопрос?" – рассудили пользователи Сети.