Жена 58-летнего Диброва предъявила округлившийся живот
Полина разместила любопытное видео в Сети. На опубликованных кадрах она спрашивает у сына Ильи: "Кто там у мамы в животике?".
После этого ребенок задрал мамину майку, поцеловал живот и похлопал по нему ладонью. Стоит отметить, что на вопрос мамы Илья ответить не сумел.
Фолловеры Дибровой давно отметили, что молодая мама, позируя для снимков, старается не акцентировать внимание на области талии. Также Полина стала приходить на светские мероприятия в просторной одежде. Все это навело поклонников на мысли о возможной беременности.
Появление четы Дибровых на премьере фильма "Богемская рапсодия" только подогрело слухи о скором прибавлении в семействе. Полина пришла на мероприятие в скрывающем фигуру наряде, также на снимках с показа она показалась располневшей.
Отметим, после третьих родов Диброва говорила, что ей требуется небольшой отдых, поэтому рождение детей ставит на паузу. Хотя и упоминала, что мечтает о дочери. Девушка подарила мужу сыновей: Александра, Федора и Илью.
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