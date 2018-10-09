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Шоу-бизнес

Тарасов сделал подарок выкинутой на улицу Бузовой

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Поющая телеведущая Ольга Бузова вытащила счастливый билет в тот момент, когда с ней развелся муж – футболист Дмитрий Тарасов. По крайней мере так считает журналист и шоумен Отар Кушанашвили. 
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Просмотрев несколько интервью Бузовой, можно отметить, что как только речь заходит о Тарасове глаза телеведущей наполняются слезами, а голос начинает предательски дрожать. Вот уже два года звезда убивается из-за несчастной любви.

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Однако Кушанашвили считает, что Ольга должна благодарить небеса за прекрасный подарок – развод, который стал двигателем ее оглушительной карьеры. "Их история – очень точное знание того, что разбитое сердце можно конвертировать. Футболист Тарасов сделал для нее больше, чем родители, породившие ее на белый свет. Получилась брошенная девочка. А, как известно, русские барышни любят сострадать. Причем, он ей ничего не отдал”, – заметил Отар.

Журналист удивлен жадностью спортсмена. По мнению Кушанашвили, Тарасов был обязан обеспечить экс-супругу жильем – это его долг как мужчины.

“Он даже не купил ей однокомнатную квартиру. Извините меня, но я же хорошо знаком с футболистами, и могу сказать, что в неделю любой из них получает одну трехкомнатную квартиру в Москве. Он мог бы ей подарить квартиру в знак отношений, даже если они испортились под конец. Я считаю, что Бузова могла претендовать на это. По– человечески, так бросать ее и выкидывать на улицу было нельзя”, – цитирует Отара Vokrug.tv.ru.

Отметим, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, который состоялся около двух лет назад, Бузова все еще одинока. Спортсмен же вскоре после расставания с Ольгой закрутил роман с ростовской моделью Анастасией Костенко. В январе влюбленные сыграли свадьбу, а недавно у них родилась дочь.

Автор: Руслана Алексеева9 октября 2018, 21:26
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