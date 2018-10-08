У Марины Хлебниковой осложнения после смерти мужа

Тело первого мужа, Антона Логинова, Марина Хлебникова обнаружила в собственной квартире. Певица пережила такой нервный срыв, что ее госпитализировали, а сейчас стало известно, что Марина не смогла прийти на прощание с Антоном – у нее осложнения.

О том, что Марина Хлебникова в плохом состоянии, рассказала ее подруга, которая отвечает на все звонки, поступающие артистке. "Ей очень плохо, у нее свои болезни были, а сейчас, на почве смерти мужа, появились осложнения – нервные и физические. Это была очень дружная чета, очень дружная... Извините... Жалко их обоих", – прерывающимся голосом сообщила приятельница журналистам передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Зато на прощание с Антоном Логиновым пришел бывший директор артистки Алексей Савельев. Он подтвердил слова о том, что Марина Хлебникова в крайне плохом состоянии. По словам мужчины, Логинов был "безумно влюблен" всю жизнь в артистку. "Это был паж, секретарь, бас-гитарист, разумеется, саунд-продюсер, ну и по дому... В общем, Антон – это все. Марина позволяла себя любить. Марине было удобно с ним, но в хорошем смысле. Она, конечно, этим пользовалась, но не злобно пользовалась", – рассказал Савельев.

Логинов и Хлебникова прожили вместе девять лет, не регистрируя отношения, а потом расстались. Певица вышла замуж за Михаила Майданича, родила ему дочь Доминику. Бывший директор артистки отметил, что все это происходило на глазах Антона. Сначала он не совсем понимал, что происходит, потому что был уверен, что "Марина – навсегда его", а затем находился в "совершенно неадекватном состоянии".

Тем не менее Логинов смог спрятать свою боль и продолжал выполнять те же функции, "только жили врозь". Однако в 2017 году Логинов и Хлебникова сошлись и стали снова жить вместе. Автор песен артистки Дмитрий Чижов рассказал, что они вместе приходили к нему на свадьбу и выглядели счастливой парой. Чижов отметил, что не узнал Логинова, потому что тот выглядел сильно похудевшим.

Савельев же убежден, что негативную роль сыграло уменьшение работы. А еще Логинов "перебарщивал с лекарствами" из-за плохого состояния здоровья. "Валокордина такие дозы лошадиные принимал..." – поведал бывший директор артистки.

Еще он предположил, что у Логинова была перманентная депрессия, ведь тот не мог вернуть любимой женщине былую популярность. "Он же ее тянул в последние годы. Он, видимо, решил, что сделал максимально и больше сделать ничего не сможет. А дальше для него жизнь теряла смысл, на мой взгляд. Понял, что уже полтинник стукнул, а ничего нет: нет детей, бесперспективные отношения с Мариной. Она уже, естественно, никогда ему не будет рожать", – рассудил Савельев. В заключение он заявил, что готов оказать любую помощь Хлебниковой, и признался, что боится за нее.