Волочкову обругали за бесформенную фигуру

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram пикантным фото в купальнике. Однако поклонники балерины раскритиковали звезду.

На снимке Волочкова предстала в ярко желтом купальнике. "Солнечная Греция радует каждый миг😊", – подписала фото балерина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Однако поклонники не оценили прелести звезды. Некоторые заявили, что у Волочковой нет талии, да и в целом ее фигура выглядит бесформенной. "Почему у вас во время шпагатов талия есть, а сейчас ее нет", - задал вопрос один из фанатов Анастасии.

Другие подписчики тут же принялись обсуждать странное фото. "Что у нее с фигурой, плечи есть а талии и попы нет", "Талия у Насти странный предмет. На одной фотке есть, а на другой ее нет", "Мне кажется или на ногах целлюлит".

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Волочковой. "Без Фотошопа. Красивая девушка", "Завидуйте жирные свиньи!У Настюши тело Афродиты", "Хорошенькая Настя", – написали они.

Отметим, что в последнее время балерине часто достается от подписчиков в Instagram. Так на днях Анастасия показала видео, как проходит ремонт ее особняка, а поклонники лишь раскритиковали звезду за излишне откровенный вид. Некоторые посчитали, что во время записи видео балерина красовалась перед гастарбайтерами.