Волочкова сверкнула пятой точкой перед строителями

Прославленная балерина Анастасия Волочкова показала, как проходит ремонт ее особняка. Подписчики раскритиковали звезду за излишне откровенный вид.

Ремонтом роскошного здания Волочковой занимаются специалисты. Тем не менее, и сама балерина приняла участие в процессе.

"Я решила сама научиться ремонтировать фасад. И у меня это прекрасно получается. Талантливый человек талантлив во многом!" – похвалила сама себя Волочкова в подписи под видео. При этом рабочих она назвала "Абдулла и компания".



Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 30 2017 в 1:03 PDT

Действия Волочковой несколько удивили подписчиков. Некоторые посчитали, что во время записи видео балерина красовалась перед гастарбайтерами. "Перед восточными мужчинами задницей сверкать, ужас", – пишет один из пользователей. "Нашла свою аудиторию, надо было еще короче платьице надеть", – поддерживает другой комментатор.

При этом, судя по подписи к одной из фотография в Instagram, Волочкова довольна работой строителей. "Аблулла и компания – крутые профессионалы!" – отмечает она.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 29 2017 в 12:02 PDT

Напомним, Волочкова переехала в роскошный особняк весной 2015. Здание расположено в пяти километрах от столицы по Новорижскому шоссе. Новое жилище обошлось балерине в два миллиона долларов.