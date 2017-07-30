Волочкова сверкнула пятой точкой перед строителями
Ремонтом роскошного здания Волочковой занимаются специалисты. Тем не менее, и сама балерина приняла участие в процессе.
"Я решила сама научиться ремонтировать фасад. И у меня это прекрасно получается. Талантливый человек талантлив во многом!" – похвалила сама себя Волочкова в подписи под видео. При этом рабочих она назвала "Абдулла и компания".
Действия Волочковой несколько удивили подписчиков. Некоторые посчитали, что во время записи видео балерина красовалась перед гастарбайтерами. "Перед восточными мужчинами задницей сверкать, ужас", – пишет один из пользователей. "Нашла свою аудиторию, надо было еще короче платьице надеть", – поддерживает другой комментатор.
При этом, судя по подписи к одной из фотография в Instagram, Волочкова довольна работой строителей. "Аблулла и компания – крутые профессионалы!" – отмечает она.
Напомним, Волочкова переехала в роскошный особняк весной 2015. Здание расположено в пяти километрах от столицы по Новорижскому шоссе. Новое жилище обошлось балерине в два миллиона долларов.
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