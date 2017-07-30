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Волочкова сверкнула пятой точкой перед строителями

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
Прославленная балерина Анастасия Волочкова показала, как проходит ремонт ее особняка. Подписчики раскритиковали звезду за излишне откровенный вид.
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Ремонтом роскошного здания Волочковой занимаются специалисты. Тем не менее, и сама балерина приняла участие в процессе.

"Я решила сама научиться ремонтировать фасад. И у меня это прекрасно получается. Талантливый человек талантлив во многом!" – похвалила сама себя Волочкова в подписи под видео. При этом рабочих она назвала "Абдулла и компания".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Действия Волочковой несколько удивили подписчиков. Некоторые посчитали, что во время записи видео балерина красовалась перед гастарбайтерами. "Перед восточными мужчинами задницей сверкать, ужас", – пишет один из пользователей. "Нашла свою аудиторию, надо было еще короче платьице надеть", – поддерживает другой комментатор.

При этом, судя по подписи к одной из фотография в Instagram, Волочкова довольна работой строителей. "Аблулла и компания – крутые профессионалы!" – отмечает она.

Напомним, Волочкова переехала в роскошный особняк весной 2015. Здание расположено в пяти километрах от столицы по Новорижскому шоссе. Новое жилище обошлось балерине в два миллиона долларов.

Автор: Евгений Мышко30 июля 2017, 17:40
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Что годы сделали с Волочковой

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