Волочкову осудили за странный подарок больному отцу

Анастасия Волочкова выложила в Instagram фотографию торта, который она заказала по случаю 70-летия отца. Подписчики не оценили кондитерский изыск и принялись критиковать балерину за своеобразный дизайн лакомства.

"С Юбилеем, милый папа! Фото на торте совпадает с фото в рамочке, расположенном у папы на полочке. Какое совпадение!", – подписала снимок с дочерью Аришей и юбиляром Анастасия.



"Торт хорош, конечно, но как-то не комильфо вонзать нож в изображение родного человека. И почему бы, уж если вы, Настя, так активно публикуете свою любовь к отцу, не разместить его у себя?" "Папе здоровья и долгих лет! Но вот перспективы резать ножом по лицу на фото никогда не понимала", "Разрезать будет неприятно", – негативно высказались подписчики Анастасии.

"Розовый букет с брендироваными лентами и розовый торт. Мда, видно, что вы очень долго и тщательно выбирали это. 70 лет, такая солидная дата, торт нужно было как минимум у Рената Агзамова заказать, при ваших то возможностях! Если они конечно есть, эти возможности" "Есть такой торт – кощунство", "Все красиво и прекрасно, но объясните, как собственную фотографию съесть, если даже она и из глазури?", – удивились выбору балерины фолловеры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 31 2017 в 6:49 PDT

Напомним, сейчас прима переживает не самый простой период в жизни. Четыре года назад Юрий Волочков перенес очень инсульт, в результате которого оказался частично парализованным и лишился возможности говорить.

В добавок ко всему, блондинка разбирается со своим бывшим охранником, которого обвиняет в хищении крупной суммы, а также но собирается судиться с отцом дочери Арины Игорем Вдовиным. Последний занял несколько миллионов и не отдал.