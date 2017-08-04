Звезды шокированы ситуацией с Андреем Малаховым

Знаменитости высказались об уходе ведущего "Пусть говорят" к конкурентам. Они считают, что его "рвут на части".

С увольнением Андрея еще нет никакой ясности – он вернется из отпуска только на предстоящей неделе и только тогда скажет – покидает Первый канал или остается. Но коллеги говорят об его уходе из "Пусть говорят" как о деле уже свершенном. Мол, решение о переходе было принято еще в апреле. И шокированы этой ситуацией.

Например, писательница Мария Арбатова на своей странице в социальных сетях возмущается: "Поменять Андрея Малахова, это идиотизм! Это все равно, что поменять национальную идею!" Ее поддерживает актриса и телеведущая Лариса Гузеева: "Он высочайший профессионал, неравнодушный и хороший парень. Согласна с тобой, Маша, но рвать его уже начали".

Участника шоу "Дом-2" Рустам Солнцева называют одним из возможных претендентов на роль нового ведущего "Пусть говорят". "Я много раз участвовал в "Пусть говорят" в качестве эксперта, – рассказал Рустам Dni.Ru. – И знаю Андрея, как профессионала высочайшего уровня, который очень часто просто вытаскивал на себе программу, сглаживал конфликтные ситуации, находил интересные повороты. Он обладает огромным обаянием и умеет расположить собеседников, получить от них признания".

Солнцев заметил, что не считает, что сможет заменить Малахова. Хотя, как говорит, "если бы такое предложение поступило от продюсеров, то был бы рад".

Стоит заметить, что Первый канал до сих пор никак не прокомментировал возможный переход Малахова к конкурентам на "Россию-1". "Мы просто сидим и смотрим на развитие этой ситуации, удивляясь той буре, которая вдруг среди летнего затишья разыгралась", – рассказали Dni.Ru сотрудники телеканала.