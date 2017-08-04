Борисов провалил пробы на роль ведущего "Пусть говорят"

Первый канал продолжает искать, кем заменить Андрея Малахова. До начала нового телесезона осталось меньше месяца.

Программу "Пусть говорят" в новом телесезоне ждут радикальные перемены. Ее больше не будут снимать в "Останкино", хотя редакторам передачи это было очень удобно, ведь длинные коридоры телецентра позволяли им запутывать и морально ломать героев одиозной передачи.

Оказавшись там, несчастные попадали в ловушку: чтобы уйти из студии, нужен сопровождающий. Немного психологической обработки, и человек отправлялся делиться бедой под объективами камер. А чтобы он не узнал, что на шоу вызваны внебрачные дети, соседи и коллеги, и не "обрадовался" раньше времени, их проводили через другие подъезды. Эффект неожиданности оказывается сильнейшим.

Теперь передачу будут снимать в бывшем заводском цеху на улице Лизы Чайкиной. В так называемом Теледоме удержать людей будет куда сложнее. Здесь, кстати, снимаются шоу "Голос" и программа "Кто хочет стать миллионером?" Говорят, Андрей Малахов был категорически против переезда студии, и это стало одной (хотя и не основной) причиной его ухода на канал "Россия".

Продюсеры заверили, что речь об "убийстве" бренда не идет, имея в виду, что программа в эфире канала будет сохранена, хотя теперь, помимо социальных и бытовых, в ней планируют обсуждать политические темы. Малахов не хотел и этого.

Сейчас идут кастинги – продюсеры пробуют разные варианты и решают, кто заменит на Первом "русскую Опру Уинфри", как называют Малахова. Среди претендентов – ведущий "Новостей" и "Времени" Дмитрий Борисов. Правда, участница массовки, побывавшая на записи программ, считает, что Дмитрий кастинг провалил – он чувствовал себя не в своей тарелке.

"Приезжаю в павильон на улицу Лизы Чайкиной, вижу декорации "Пусть говорят", а Малахова нет. Нам сообщили, что идут пробы новых ведущих, и запись, скорее всего, нигде не покажут", – цитирует ее "Комсомольская правда".