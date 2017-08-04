Малахов откровенно о ночи с Киркоровым
Судя по всему, диалог состоялся в отеле на фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Совместный снимок с Андреем Филипп выложил на своей странице в социальной сети Instagram.
"Приехал к другу на очень серьезный разговор", – подписал фотографию артист. Увы, подробности беседы поп-король не раскрыл, но подписчики не сомневаются в том, что певец обсудил с Малаховым его уход с Первого канала.
Свой комментарий под снимком оставил и звездный продюсер Иосиф Пригожин. "Передавай от нас привет хорошему человеку", – написал он. Киркоров выполнил просьбу.
Вероятно, разговор прошел продуктивно. Андрей поделился с подписчиками кадром, где они с певцом отдыхают на вечеринке. Телеведущий подписал совместное фото: "Продолжали вчера до ночи поднимать за ВДВ".
Большинство пользователей выразили надежду, что Киркорову удастся уговорить Малахова остаться на Первом канале. "Андрей, дорогой, не совершайте ошибку. Не уходите", – написал один из комментаторов. "Без Малахова Первый можно закрывать", – уверен другой.
Как писали Dni.Ru,
конкуренты Первого канала трансфер не подтвердили. Малахов не прокомментировал информацию об увольнении.
Напомним, 31 июля российский журналист Егор Максимов сообщил о том, что Андрей Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы в ВГТРК. По данным "Русской службы Би-Би-Си", причиной конфликта Малахова с руководством Первого стало то, что в ток-шоу "Пусть говорят" решили добавить политики.
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