Малахов откровенно о ночи с Киркоровым

Филипп Киркоров сообщил о том, что провел серьезную беседу с телеведущим Андреем Малаховым, который, по слухам, собрался уходить с Первого канала. О чем говорили мужчины, осталось загадкой, но известно, что после разговора звезды предались веселью.

Судя по всему, диалог состоялся в отеле на фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Совместный снимок с Андреем Филипп выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Приехал к другу на очень серьезный разговор", – подписал фотографию артист. Увы, подробности беседы поп-король не раскрыл, но подписчики не сомневаются в том, что певец обсудил с Малаховым его уход с Первого канала.

Свой комментарий под снимком оставил и звездный продюсер Иосиф Пригожин. "Передавай от нас привет хорошему человеку", – написал он. Киркоров выполнил просьбу.

Вероятно, разговор прошел продуктивно. Андрей поделился с подписчиками кадром, где они с певцом отдыхают на вечеринке. Телеведущий подписал совместное фото: "Продолжали вчера до ночи поднимать за ВДВ".

Большинство пользователей выразили надежду, что Киркорову удастся уговорить Малахова остаться на Первом канале. "Андрей, дорогой, не совершайте ошибку. Не уходите", – написал один из комментаторов. "Без Малахова Первый можно закрывать", – уверен другой.

Как писали Dni.Ru, конкуренты Первого канала трансфер не подтвердили. Малахов не прокомментировал информацию об увольнении.



Напомним, 31 июля российский журналист Егор Максимов сообщил о том, что Андрей Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы в ВГТРК. По данным "Русской службы Би-Би-Си", причиной конфликта Малахова с руководством Первого стало то, что в ток-шоу "Пусть говорят" решили добавить политики.