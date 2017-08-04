Киркоров приехал на серьезный разговор к Малахову
Судя по всему, разговор состоялся в отеле на фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Совместный снимок с ведущим певец выложил на своей странице в социальной сети Instagram.
"Приехал к другу на очень серьезный разговор", – подписал фотографию Киркоров. К сожалению, подробности беседы исполнитель не раскрыл. Многие подписчики не сомневаются, что певец обсудил с Малаховым его уход с Первого канала.
Прокомментировал беседу и звездный продюсер Иосиф Пригожин. "Передавай от нас привет хорошему человеку", – написал он. Киркоров выполнил просьбу.
Большинство пользователей сети выразили надежду, что Киркорову удастся уговорить Малахова остаться на Первом канале. "Андрей, дорогой, не совершайте ошибку. Не уходите", – пишет один из комментаторов. "Без Малахова Первый можно закрывать", – считает другой.
Напомним, слухи об увольнении Малахова начали распространяться в начале августа. По некоторым данным, у телеведущего возник конфликт с одним из продюсеров, в результате чего он был вынужден уйти на ВГТРК.
Как писали Dni.Ru, конкуренты Первого канала "трансфер" не подтвердили. Сам Малахов никак не комментировал информацию об увольнении.
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