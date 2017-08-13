Холостяку Абрамовичу сватают Бузову
Солнцев считает, что Жукова не подходила Абрамовичу: она была для него слишком скучной. Шоумен сватает миллиардеру девушку с огоньком, певицу Ольгу Бузову.
"Там такой огонечек, я ее попрошу, она вам видео запишет, она все может – на Нагиеве успела потренироваться. Она вся гладенькая, красивая, сам бы расцеловал", – заявил Солнцев. По его словам, Бузова сможет зажечь Абрамовича. Кроме того, шоумен предложил провести свадьбу артистки и миллиардера.
"Бузова будет его по гастролям с собой таскать, песню ему посвятит – вот веселуха-то будет. Потом детишек нарожают – Оле пора, а Абрамович, скорее всего, не против будет", – расписал Солнцев будущее пары. Бывший участник "Дома-2" предположил, что подобный поворот очень расстроит бывшего мужа Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова.
"Он-то себе обычную девчонку нашел, из провинции, а Абрамович – это вам не хухры-мухры, такого не стыдно бабкам на лавочке продемонстрировать!" – цитирует Солнцева Starhit. Пока богач никак не отреагировал на необычное предложение шоумена.
Напомним, слухи о разводе Абрамовича и Жуковой начали ходить в начале августа 2017 года. По некоторым данным, супруги уже не живут вместе, но официально расторгать брак пока не собираются.
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