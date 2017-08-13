Холостяку Абрамовичу сватают Бузову

Известный шоумен Рустам Солнцев высказался по поводу развода миллиардера Романа Абрамовича с дизайнером Дарьей Жуковой. Бывший участник программы "Дом-2" уже нашел замену для богача.

Солнцев считает, что Жукова не подходила Абрамовичу: она была для него слишком скучной. Шоумен сватает миллиардеру девушку с огоньком, певицу Ольгу Бузову.

"Там такой огонечек, я ее попрошу, она вам видео запишет, она все может – на Нагиеве успела потренироваться. Она вся гладенькая, красивая, сам бы расцеловал", – заявил Солнцев. По его словам, Бузова сможет зажечь Абрамовича. Кроме того, шоумен предложил провести свадьбу артистки и миллиардера.

"Бузова будет его по гастролям с собой таскать, песню ему посвятит – вот веселуха-то будет. Потом детишек нарожают – Оле пора, а Абрамович, скорее всего, не против будет", – расписал Солнцев будущее пары. Бывший участник "Дома-2" предположил, что подобный поворот очень расстроит бывшего мужа Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Авг 11 2017 в 2:56 PDT

"Он-то себе обычную девчонку нашел, из провинции, а Абрамович – это вам не хухры-мухры, такого не стыдно бабкам на лавочке продемонстрировать!" – цитирует Солнцева Starhit. Пока богач никак не отреагировал на необычное предложение шоумена.

Напомним, слухи о разводе Абрамовича и Жуковой начали ходить в начале августа 2017 года. По некоторым данным, супруги уже не живут вместе, но официально расторгать брак пока не собираются.