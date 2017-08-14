Отец новой пассии Абрамовича оказался злостным должником

Не успел Роман Абрамович развестись, как поползли слухи о том, что его сердце вновь несвободно. Миллиардеру приписывают роман с богатой наследницей Надеждой Оболенцевой. Но так ли обеспечена его новая избранница?

На прошлой неделе один из богатейших предпринимателей и его супруга Дарья Жукова сделали заявление о том, что после десяти лет совместной жизни их браку пришел конец. Роману Абрамовичу тут же приписали роман с Надеждой Оболенцевой. Якобы она сама распространила эту информацию среди подруг, которые не удивились.

Все логично: отец Надежды – богатый бизнесмен, он обеспечил дочери достойное приданое, сделав выгодной партией для кого угодно. В осведомленных кругах поговаривают, что у девушки и без родительских денег все прекрасно. Она дважды была замужем и оба раза – за миллиардерами.

Блогеры не дремлют. Они решили выяснить, действительно ли в семье Оболенцевых все так безоблачно, как расписывают в светской тусовке. Из открытых источников удалось узнать, что Станислав Оболенцев, задолжал банкам в общей сложности более 250 миллионов рублей. А вся семья прописана в обычной квартире в Восточном Измайлово, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и Дарья Жукова разошлись после десяти лет совместной жизни, но остались бизнес-партнерами. Как писали Dni.Ru, они встретились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. Девушка периодически ходила на стадион в компании отца, бизнесмена Александра Жукова, который и познакомил ее с миллиардером. У Дарьи и Романа есть двое детей, которые носят популярные еврейские имена – Аарон и Лея.