Отец новой пассии Абрамовича оказался злостным должником
На прошлой неделе один из богатейших предпринимателей и его супруга Дарья Жукова сделали заявление о том, что после десяти лет совместной жизни их браку пришел конец. Роману Абрамовичу тут же приписали роман с Надеждой Оболенцевой. Якобы она сама распространила эту информацию среди подруг, которые не удивились.
Все логично: отец Надежды – богатый бизнесмен, он обеспечил дочери достойное приданое, сделав выгодной партией для кого угодно. В осведомленных кругах поговаривают, что у девушки и без родительских денег все прекрасно. Она дважды была замужем и оба раза – за миллиардерами.
Блогеры не дремлют. Они решили выяснить, действительно ли в семье Оболенцевых все так безоблачно, как расписывают в светской тусовке. Из открытых источников удалось узнать, что Станислав Оболенцев, задолжал банкам в общей сложности более 250 миллионов рублей. А вся семья прописана в обычной квартире в Восточном Измайлово, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и Дарья Жукова разошлись после десяти лет совместной жизни, но остались бизнес-партнерами. Как писали Dni.Ru, они встретились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. Девушка периодически ходила на стадион в компании отца, бизнесмена Александра Жукова, который и познакомил ее с миллиардером. У Дарьи и Романа есть двое детей, которые носят популярные еврейские имена – Аарон и Лея.
Всплыли интересные подробности семьи Оболенцевой
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