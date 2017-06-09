Александрова появилась на "Кинотавре" в халате

Марина Александрова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Однако недавний выход в свет актрисы вызвал недоумение у почитателей ее таланта из-за ее внешнего вида.

Марина Александрова находится в Сочи. Здесь два дня назад начал свою работу фестиваль "Кинотавр". Тогда Марина появилась на красной дорожке в длинном платье того же цвета, что и ковры, за что была раскритикована модниками. Впрочем, это было не единственное упущение Александровой.

В Сети появились фотографии с первого дня работы "Кинотавра". На снимках Марина запечатлена в обществе коллеги, актрисы Катерины Шпицы. Александрова выбрала для выхода в свет светлое платье ниже колен с короткими рукавами и тонким поясом. Правда, некоторые пользователи Сети вначале решили, что Марина появилась перед журналистами в... халате.

"Красотка Маринка! А платье подкачало(((", "это она в халате, чтоли?", "Александрова ж красивая тетка. ну к чему этот врачебный прикид???", "она играет врача?", "вкус в этотраз подвел(", "платье как халат... да еще и полнит( Марина ведь красавица!" – высказали свое мнение пользователи интернета.

К слову, в этот первый день Александрова посетила показ "Анны Карениной", где главную роль сыграла Елизавета Боярская. Интересно, что часть зрителей покинула зал задолго до финальных титров.

А вот Марине фильм понравился. "Это большое кино. Ощущение от него по-хорошему советского, глобального, с невероятным подходом, с невероятной работой всех цехов. Я просто смотрю на это и восхищаюсь, что еще есть возможность, есть люди, которые к каждой детали относятся с таким уважением, с такой тонкостью и с замечательной игрой актеров", – поделилась впечатлениями в недавнем интервью Александрова, которая посетила премьеру в черном лаконичном платье на манер смокинга классического кроя, но без рукавов.