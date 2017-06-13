Сашу Спилберг бесит популярность Шурыгиной
Видеоблогер Саша Спилберг в разговоре с Dni.ru выразила свое отношение к одной из самых обсуждаемых сегодня героинь. "Мне всегда жалко таких людей, как Диана. На нее обрушился целый океан негатива, к которому она явно не была готова. Мне сложно рассуждать о ней, как о человеке, и, тем более, оценивать ее действия. Мы никогда не узнаем, что произошло на самом деле. Но меня бесит хайп (шумиха, популярность – Прим.ред) на изнасилованиях несовершеннолетних", – дала свою оценку происходящему Саша.
Напомним, что в удаленном фрагменте интервью ведущему программы "Пусть говорят" Шурыгина рассказала о родном Ульяновске. Девушка назвала своих земляков быдлом и отморозками. Она и сама особо не отличилась, беседуя с Малаховым на корточках и со стаканом в руке. По утверждению Дианы, в ее городе только так и сидят, а все потому, что лавочки недостаточно чистые.
В интервью Андрею Малахову Диана называет себя провинциалкой и девочкой из деревни, потому что привыкла к размеренному и спокойному ритму жизни. В столице ей некомфортно. Москва показалась Шурыгиной шумным и суетливым городом. Тем не менее, Диана уже неплохо обжилась в мегаполисе и возвращаться на Родину, по всей видимости, не планирует.
Вероятнее всего, Малахов хотел приурочить выход ролика ко дню рождения Дианы, который она отмечала 12 июня. Вероятнее всего, планировалось посвятить видео наступлению совершеннолетия ульяновской звезды.
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