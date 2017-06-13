Сашу Спилберг бесит популярность Шурыгиной

Диана Шурыгина должна была стать первой героиней YouTube-блога Андрея Малахова. После того, как недовольные пользователи Сети обрушились на ведущего с обвинениями в пропаганде аморальности, анонс видео был удален.

Видеоблогер Саша Спилберг в разговоре с Dni.ru выразила свое отношение к одной из самых обсуждаемых сегодня героинь. "Мне всегда жалко таких людей, как Диана. На нее обрушился целый океан негатива, к которому она явно не была готова. Мне сложно рассуждать о ней, как о человеке, и, тем более, оценивать ее действия. Мы никогда не узнаем, что произошло на самом деле. Но меня бесит хайп (шумиха, популярность – Прим.ред) на изнасилованиях несовершеннолетних", – дала свою оценку происходящему Саша.

Напомним, что в удаленном фрагменте интервью ведущему программы "Пусть говорят" Шурыгина рассказала о родном Ульяновске. Девушка назвала своих земляков быдлом и отморозками. Она и сама особо не отличилась, беседуя с Малаховым на корточках и со стаканом в руке. По утверждению Дианы, в ее городе только так и сидят, а все потому, что лавочки недостаточно чистые.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Май 15 2017 в 1:48 PDT

В интервью Андрею Малахову Диана называет себя провинциалкой и девочкой из деревни, потому что привыкла к размеренному и спокойному ритму жизни. В столице ей некомфортно. Москва показалась Шурыгиной шумным и суетливым городом. Тем не менее, Диана уже неплохо обжилась в мегаполисе и возвращаться на Родину, по всей видимости, не планирует.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Апр 21 2017 в 3:48 PDT

Вероятнее всего, Малахов хотел приурочить выход ролика ко дню рождения Дианы, который она отмечала 12 июня. Вероятнее всего, планировалось посвятить видео наступлению совершеннолетия ульяновской звезды.

