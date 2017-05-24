Малахов оконфузился из-за мокрых штанов

Поклонники обсуждают странный вид телеведущего. Их смущает отсутствие носков и странное пятно.

Вообще-то звезда Первого канала Андрей Малахов рассчитывал на другой эффект, когда в своем микроблоге публиковал снимок, на котором запечатлен в элегантном костюме. "Утро на стиле... Кажется, пора завязывать с углеводами, брюки недовольны", – подписал он фото, на котором видно, что одежда Андрюше стала тесновата.

Дорогой галстук, часы, сорочка, туфли, голые ноги... Почему-то сразу вспомнилось описание Остапа Бендера в романе "12 стульев": "В город молодой человек вошел в зеленом, узком, в талию, костюме. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было".

Это обстоятельство не осталось без внимания наблюдательных подписчиков. "На носки денег нет", "Без носков непривычно, может, это сейчас в тренде, но по старинке смотрится лучше", "Без носков в модельной обуви ноги не натираешь?", "Ну как можно туфли носить без носков? Объясните, я не понимаю", – недоумевают поклонники.

Обратили они внимание и на другое пикантное обстоятельство – темное пятно на штанах ведущего. "Почему брюки мокрые в причинном месте?" – интересуются фанаты у Малахова. Они считают, что ведущий оконфузился! Но в действительности трудно сказать – это пятно или всего лишь тень.

Публикация от @malakhov007 Май 24 2017 в 12:48 PDT

Вообще, одно из лучших качеств Андрея – способность посмеяться над собой. Его не раз спасали юмор и самоирония. За отсутствие апломба и ложного пафоса ведущего и любят коллеги и зрители.