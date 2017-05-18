Почему у Андрея Малахова нет детей

Телеведущий состоит в браке уже шесть лет, но наследником не обзавелся. Впрочем, его никто и не торопит.

Телеведущий Андрей Малахов состоит в браке уже шесть лет. В 2011 году он женился на Натальей Шкулевой – дочери издателя газет и журналов Виктора Шкулева. Роскошная свадьба прошла в Версальском дворце в Париже в обстановке строжайшей секретности.

Тогда сплетники судачили, что этот брак на самом деле – выгодный семейный бизнес-контракт. Дело в том что Малахов является главным редактором журнала, который издает издательский дом тестя. А жена Малахова при этом, если верить официальным выходным данным, работает президентом этого холдинга. Наталье Шкулевой удалось заполучить в мужья одного из самых завидных женихов страны. И она этим гордится. Порой снимки звездного супруга в социальной сети Шкулева подписывает просто "Мой..."

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Апр 30 2017 в 12:37 PDT

Интересно, что прежнюю пассию Малахова – некую Маргариту – его мама не приняла. А вот Наташа, которую Малахов даже свозил в родные Апатиты, родительнице пришлась по сердцу. "Андрей меня познакомил с Наташей, у них все хорошо. Наташа – это действительно близкий человек для Андрея", – уверяла журналистов мать телеведущего Людмила Николаевна.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Июл 23 2016 в 8:58 PDT

В мае Наталье Шкулевой исполнится 37 лет. А Андрею Малахову уже 45. Казалось бы, время подумать о наследниках. Но они не спешат. Дело в том, что оба очень много работают. У Андрея помимо руководства журналом и ведением там авторской колонки, есть четыре эфира программы "Пусть говорят" в неделю, съемка которых отнимает много сил и времени. Плюс Малахова то и дело зовут вести концерты, корпоративы – он один из самых востребованных и высокооплачиваемых героев.

А Наталья Шкулева руководит несколькими крупными изданиями, входящих в издательский дом отца. Она – серьезная, основательная бизнесвумен, которая славится своим перфекционизмом. Успешная, амбициозная, стремящаяся к покорению новых высот – это про нее.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Июл 22 2016 в 8:32 PDT

Словом, оба – страшные трудоголики. И как с таким режимом заводить детей? Впрочем, поклонники то и дело пытаются рассмотреть на снимках Шкулевой в ее социальной сети якобы округлившийся живот и начинают ее поздравлять. Из-за сплетен Малахову пришлось даже однажды выступить с заявлением, что, мол, просит поклонников не поддаваться на провокации и проверять информацию. А Шкулева сказала, что когда будет беременной, то все всем сама сообщит и не станет делать тайны из своего интересного положения.

Говорят, что время от времени Шкулева и Малахов разъезжаются на пару дней, чтобы соскучиться друг по другу. Сегодня они очень счастливы – в семье царят любовь, каждый востребован в профессии. А детьми обзавестись никогда не поздно. Алла Пугачева, например, стала мамой уже будучи пенсионеркой.