У Лизы Боярской разглядели округлившийся живот

Акулы пера разглядели у Лизы Боярской округлившийся живот и заподозрили, что она в интересном положении. Это выглядит вполне логичным, ведь актриса и ее муж Максим Матвеев не раз признавались в интервью, что работа над сериалом "Анна Каренина" их очень сблизила.

Видимо, знаменитостям пора прекращать носить свободную одежду, потому что стоит кому-то из артисток прикрыть область талии чем-то мешковатым, как тут же репортеры сообщают о грядущем пополнении, а подписчики в Instagram массово начинают поздравлять с беременностью.

Некоторые любительницы моделей свободного кроя годами ходят в статусе "будущих мам". Например, Вера Брежнева или супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Где-то раз в месяц-два репортеры обязательно отправляют их в декрет.

Нередко журналисты пишут об округлившихся животиках у певиц Юлии Ковальчук и Саши Савельевой. Мол, девушки уже давно замужем, и появление малыша выглядит логичным.

И еще недавно папарацци записали в число беременных Ирину Тоневу из группы "Фабрика". Певица недавно тайно расписалась с возлюбленным, а затем вышла в свет и дала повод для волны слухов. По отзывам очевидцев, она пришла на марафон в непростительно свободной футболке, что сигнализирует о возможном интересном положении.

И вот в круг подозреваемых вошла актриса Лиза Боярская. У нее есть пятилетний сын Андрей. Папарацци решили, что пришло время для второго наследника, недаром же актриса и ее муж Максим Матвеев говорили, что совместная работа над сериалом "Анна Каренина" благотворно сказалась на их отношениях. На мысли о возможной беременности Боярской репортеров натолкнуло свежее фото актрисы в Instagram.

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Май 16 2017 в 3:41 PDT

Лиза позирует в сарафане с высокой талией. Ткань собралась так, что живот выглядит округлым. И что тут началось! Подписчики актрисы пачками оставляют ей комментарии, неделикатно интересуясь, уж не беременна ли она.

"Мне показалось или Елизавета беременна?..", "беременна ?", "Лиза, Вы в положении...? Поздравляю!" – пишут взволнованные поклонники звезды. Другие отметили прочие детали: "Какой изгиб шеи! Достоин кисти лучших художников!", "Какая линия шеи ....Вы грациозны словно лань".

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Фев 16 2017 в 2:07 PST

Боярская все вопросы личного характера в микроблоге игнорирует, но тут можно не волноваться: через несколько месяцев все равно будет видно, поторопились люди с поздравлениями или нет.