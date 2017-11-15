Взбешенная Волочкова закатила истерику из-за Солнцева

Балерина отказалась сниматься в одной программе со смутьяном. Она рвала и метала.

Съемка новой программы Вадима Такменева, посвященной недавно всплывшей в Сети эротической фотосессии Анастасии Волочковой, должна была состояться 15 ноября в студии канала НТВ. Неизвестные злоумышленники опубликовали секс 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли.

Одним из экспертов был приглашен Рустам Солнцев, знакомый по телепроекту "Дом-2". Он никогда не остается в стороне жарких тем и вставляет свое веское слово. Поэтому и ходит из передачи в передачу.

"Я приехал на НТВ, но редакторы совершили страшную ошибку – меня не спрятали, – признался Dni.Ru Солнцев. – Дело в том, что ночью мы условились, что мое появление будет тайной для Насти. Просто не так давно между нами случилась размолвка, и тот скандал широко обсуждался. Дело было в матерных голосовых сообщениях, которые балерина мне посылала".

"А помощники Насти увидели меня в коридоре, сообщили ей, и Волочкова просто взбесилась, – продолжает Солнцев. – Она заявила, что со мной она не будет сниматься ни при каких условиях. Ее все упрашивали, включая самого Такменева, но она рвала и метала. Хотя я приехал Настю именно защитить, потому что считаю подлостью со стороны любовника публикацию ее эротических снимков".

Но энтэвэшники тоже не промах. Рустама отвели на другой этаж и пообещали, что его все-таки снимут, но через час, когда уедет скандальная балерина.

