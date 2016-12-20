Бывший муж Безруковой признался в чувствах Меньшовой

Игорь Ливанов дал откровенное интервью. Бывший муж Ирины Безруковой признался в чувствах Юлии Меньшовой, заявив, что она "очень хороша".

Игорь Ливанов является одним из немногих актеров, которому повезло сыграть с легендами кино. Разумеется, он тушевался, играя в паре со звездами. "Но и вдохновлялся. Ну а как иначе, если рядом с Ульянов или Смоктуновский. Ты в этот момент принадлежишь истории, уже являешься ее частью. Или когда снимаешься у Абдрашитова, понимаешь, что вписан в историю не только российского, но и мирового кино. Фильм награждается Серебряным медведем в Берлине, а ты понимаешь, что ты его часть. Любой из этих глыб, если б хотел ввести меня в комплекс, сделал бы это очень легко. Но Шварц говорил мне, какой я замечательный, Геннадий Гладков – что я один из лучших исполнителей его песен. В итоге для меня мир становился праздником. Я самодостаточен благодаря этим людям", – признался Ливанов.

Впрочем, актер уверен, что и сейчас есть выдающиеся актеры и актрисы. "Юлия Борисова, безусловно. Мой друг Ольга Волкова выдающаяся – замечательная, чудесная, актриса от бога. Какие у нее идеи возникают в голове! Я же с ней много снимался. Мы переходим со спектакля – на съемки, со съемок – на спектакль. Юлия Меньшова очень хороша. Как она ведет программу "Наедине со всеми"! Я с удовольствием бы к ней пришел. Мы много лет играли вместе. Настолько тонкая, настолько изящная актриса", – наговорил комплиментов Ливанов, который, к слову, был супругом актрисы Ирины Безруковой.

Зашла речь и о молодых актерах. В их отношении у Ливанова нет иллюзий. Игорь отметил, что есть талантливые актеры, но их мало. "Больше хамов. Которые ничего не могут, уничтожают то, что есть, не создав ничего. Когда наши успешные артисты играют, я вижу, понимаю, как это сделано. Значит, это Сальери, а не Моцарты. А когда я не понимаю, как это сделано, это приводит меня в восторг, я хочу также", – цитирует Игоря Ливанова сайт "Комсомольская правда".