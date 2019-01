По многочисленным просьбам поклонников Фрэнк Синатра XXI века снова в Москве. 17 февраля на сцене театрально-концертного зала Конгресс-Центра им. Плеханова состоится трибьют-шоу "The №1 world. Frank Sinatra" британского певца Стивена Триффитта.

В течение последних лет британец Stephen Triffitt по праву считается самым реалистичным и блистательным воплощением главного американского артиста XX века – легендарного Фрэнка Синатры и, на сегодняшний день, сам является настоящей суперзвездой мирового масштаба. Даже самые ревностные поклонники Фрэнка давно признали его абсолютную достоверность, удивительный талант и неподражаемое обаяние и, на сегодняшний день, Триффит – безусловный любимец публики по всему миру.

Не случайно дети самого Синатры говорят: "Cтивен – лучший из всех, кто поет как Фрэнк. Возможно величайший, поскольку в нем живет и поет душа нашего знаменитого папы". Все композиции и монологи, звучащие в концертах артиста до нюансов выверены не только по вокалу и имиджу, но и по манере, стилю и юмору, присущим знаменитым выступлениям Синатры. Все права на исполнение песен артиста лицензированы самой семьей Синатры, а оркестровые партитуры его живых выступлений уникальны и имеются только у артиста в единственных экземплярах. Таким образом, у зрителя создается абсолютный эффект присутствия на оригинальном концерте ушедшего гения мировой музыки.

Более 15 лет Стивен с успехом выступает на лучших площадках мира, включая лондонский Royal Albert Hall, Carnegie Hall в Нью-Йорке, Olympia в Париже, а его имя – в листе Зала Славы знаменитого Palladium Theater. Его карьера в образе Фрэнка началась в 2000-х, когда после дебютных ангажементов в Атлантик Сити и Лас-Вегасе, артист отправился в гастрольный тур по Америке в сопровождении Count Basie Orchestra, а в 2004-м вернулся в Европу, где провел пять аншлаговых туров в сопровождении оркестра BBC. С тех пор он c грандиозным успехом выступил более чем в 65 странах, в том числе и в России, где уже более пяти лет Триффит для многочисленных поклонников его творчества является желанным гостем.

Его новый большой концерт в Москве состоится в сопровождении знаменитого эстрадно-джазового оркестра Олега Лундстрема. Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема – один из первых русских Биг-бендов и самый узнаваемый эстрадный коллектив в стране, выступления которого каждый раз превращаются в динамичное шоу.

В концертной программе прозвучат все самые обожаемые хиты мэтра, среди которых: "My Way", "New York, New York", "Strangers In the Night", "Fly Me to the Moon", "Under My Skin", "Moon River", "That's Life", "Come Fly With Me", "Somethin' Stupid“, “Witchcraft”, “Chicago” и многие другие.

Конгресс-Центр РЭУ им. Г.В.Плеханова – это новейший театрально-концертный зал на 1080 мест, предназначенный для театральных представлений и развлекательных мероприятий. По аналогу с лучшими мировыми площадками он оборудован огромным HD-экраном, профессиональным концертным светозвуковым оборудованием, а также удобными анатомическими креслами. С осени 2017 года здесь проходят масштабные международные проекты, организуются фестивали и знаковые городские мероприятия. Зал "Конгресс-Центра", построенный в форме современного амфитеатра, отличается великолепной акустикой и ступенеобразно возвышающимися рядами сидений, что наилучшим образом сказывается на восприятии сценического действия зрителем.

