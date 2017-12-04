В Москве прошла вторая ежегодная Премия и Форум "Эффективное образование"

30 ноября в арт-пространстве EXPOSED состоялась ежегодная премия и форум "Эффективное образование", в котором приняли участие ведущие компании и образовательные центры. Данное мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога между российскими компаниями. Стороны беседовали о необходимости внедрения важного элемента, такого, как корпоративная культура.



В рамках официальной части мероприятия прошел форум, который состоял из двух секции: Практика бизнес-образования и Корпоративная практика бизнес-образования. Спикерами выступили: Михаил Москотин - Business Relations, Антон Емельянов - SmartCreative Solutions GROUP, Юлия Воротникова – СИБУР, Наталия Пичугова - LEGO, Ирина Пронько- Mary Kay, Оксана Фетисова – МТС, Елена Мельникова – Home Credit Bank , Антон Дерконос – генеральный директор федеральной сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" и другие. Кроме этого ведущий бизнес-тренер Елена Жданова провела тренинг на тему "Как разжечь в сотрудниках желание работать".

Ведущим вечера был Алексей Блинов –игрок телевизионного клуба знатоков "Что? Где? Когда?", куратор проектов интеллектуальных игр Министерства образования и Министерства транспорта РФ.

В торжественной церемонии награждения ведущий вечера объявил лауреатов премии "Эффективное образование" которая была присуждена ведущим российским компаниям в области практической реализации образовательных и корпоративных программ. Из множества заявок экспертный совет по достоинству оценил проекты, среди которых: ПАО "МТС", Pfizer , LEGO® Education ,АО "Мэри Кэй", Home Credit Bank, BUSINESS RELATIONS, ФСК "Лидер", Федеральная сеть салонов маникюра и педикюра "Пальчики", ООО СИБУР, Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, ООО "Форма-Футуро", Учебный центр ЦИБИТ, Институт Профессионального кадровика, Международный Центр "Со-Развитие", Splash, Корпоративные курсы английского языка, Международная академия экспертизы и оценки, SCS GROUP, Академия Лидогенерации , ООО "Абирой",а также личностную номинацию получила Валентина Митрофанова.

Обучение в области навыков и знаний – важно. Но мы верим, что важнее обучать людей в области отношений. Научить быть ответственными, целостными, проактивными командными игроками. Именно в области отношений лежат сверхординарные результаты в бизнесе и жизни, отметил Владимир Герасичев, основатель и ведущий тренер Business Relations.

Команда премии и форума "Эффективное образование" выражает особую благодарность партнерам мероприятия: Mary Kay, за представленных визажистов, настоящих профессионалов своего дела, онлайн-школе SkyEng, а также прекрасной компании LEGO, которая представила свои образовательные игрушки.



