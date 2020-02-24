Могут отменить к лету: важное сообщение о судьбе поездов через Крымский мост

В пятницу, субботу и воскресенье поезда будут ходить три раза в день, в остальное время – дважды. Время в пути от Керчи до Анапы через Крымский мост составит два часа.
И все бы хорошо, но стоимостью билетов на электричку люди недовольны. За сидячее место придется выложить 470 рублей.
Ценовую политику перевозчика активно обсуждают на странице ФГУП "Крымская железная дорога" в социальной сети "ВКонтакте". Многие пользователи усомнились, что электрички через Крымский мост будут востребованы.
"Слишком дорого, станут воздуховозами. С такой ценой их могут отменить еще до начала лета", – предположил комментатор Алексей С.
Другие пользователи призвали перевозчика снизить стоимость билетов. "250 рублей максимально", – назвал справедливую по его мнению цену Сергей Д.
Впрочем, некоторые комментаторы попытались были не столь категоричны. Пользователь Юля С. предположила, что стоимость билета обусловлена дороговизной дизельного топлива, на котором передвигаются крымские электрички.
"Воздух возить не будут. Начнется лето, и косяками попрут анапчане и гости Анапы в Крым", – уверена комментатор.
Железнодорожное движение через Крымский мост открылось в конце декабря прошлого года. К началу курортного сезона компания-первозчик открывает новые маршруты: добраться до полуострова на поезде можно будет из Заполярья и Урала.
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