Что с ним сделали? Россияне возмущены странным видом Крымского моста

Коронавирус добрался до России Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
Мишустин распорядился изменить выплату пенсий
Пугачеву в странном виде выгнали с престижного мероприятия
"Показушники чертовы": позорный случай в поезде через Крымский мост добил россиян
Зудина осталась без миллионов Табакова
партнеры
Четверг
20 февраля
Лента новостей
21:57
Юная дочь Синди Кроуфорд появилась на публике в одном пиджаке (фото)
21:52
Список безвизовых стран для россиян пополнился
21:40
Венцеслав из "Дома-2" с гордостью представил свою невесту
21:31
На западе Москвы произошла драка
20:52
"Это сводит меня с ума": легендарный музыкант мучается от страшных болей
20:26
Готовивших теракты в Крыму подростков арестовали
20:00
"И так недалекий": известный хоккеист прошелся по футболисту Тарасову
19:50
Врач раскрыл опасность горячего душа
19:26
Собчак засмеяла вступившего в партию Шнурова
19:21
Под Москвой двое мужчин украли детали самолетов на миллион рублей
19:20
"Не ваше собачье дело": Бородина взорвалась из-за нападок на мужа
18:58
"Я женат на жене Гуфа": второй брак Анохиной трещит по швам
18:46
Актриса из "Города грехов" призналась в нетрадиционной ориентации
17:56
Оскандалившаяся Бочкарева снова плюнула на закон
17:45
Расчленивший студентку историк Соколов написал роман о любви
17:17
"Глубокий старик": неожиданно постаревший Сукачев устроил переполох
17:06
Обезумевшие барышни подняли Милоша Биковича вместе с авто
16:59
Голого Шаляпина сняли с другой женщиной после откровений Виталины о ребенке
16:59
Пострадал пилот: под Ярославлем вертолет совершил жесткую посадку
16:45
"Испугались": инцидент с Путиным попал на видео
16:44
Звезда "Гарри Поттера" ошеломила известием о раке
16:24
В московском детском саду ребенок отравился таблетками
16:20
Названы поименно: рассекречены виновные в убийствах на Майдане
16:18
Ковальчук из "Крепостной" сделала заявление перед побегом за рубеж
16:07
"Не сыпьте соль на рану": юбиляр Юрий Антонов высказался о единственном сыне
16:06
Народ не принял изменившуюся до неузнаваемости Седокову
16:04
Пригожин поблагодарил депутатов Литвы за инициативу включения в санкционные списки
15:58
Актер из "Властелина колец" впервые стал отцом
15:35
Запуганная криминалом мать в шоке от замужества Литвиновой
15:32
В Шереметьево супруги украли у пассажирки 40 тысяч долларов
15:23
"Это интервью про меня!": Загитова резко ответила на вопрос о поражении от Косторной
15:05
Мужчины бы не выжили: врач рассказала о женском оргазме
15:04
Семенович рассекретила партнера по постели (видео)
14:56
Крупным планом: Волочкова пожаловалась Борисову на съемку в кабинете гинеколога
14:49
Скандал с ДНК-тестом на "Пусть говорят" оказался постановкой
14:47
В Подмосковье из-за аномального тепла зафиксировали редкое небесное явление
14:44
"С изуродованными силиконом губами": звезда сериала "Великолепный век" вызвала отвращение
14:44
Юля Волкова из t.A.T.u "накричала" страшную болезнь
14:39
"Ему бы такую": оскорбленный Якубович набросился на сенатора
14:39
Обитель милосердия и доброты: в Москве открылся Центр Елизаветы Глинки
14:33
Благотворительный фонд Романа Авдеева поддержит будущих приемных родителей
14:30
Избивший таксиста в Подмосковье грабитель оказался полицейским
14:05
"Это же мумия": новая внешность Пугачевой вызвала оторопь
13:59
"Тутберидзе проломит ей голову": тренер ужаснул причиной ухода Медведевой
13:47
Шнуров вступил в политическую партию
13:40
Оскотинились: украинцы не хотят пускать "своих" домой из-за коронавируса
13:36
Китайца с температурой увезли на скорой из аэропорта Челябинска
13:29
Виторгану и Богомолову припомнили позорный момент
13:26
Водонаеву попытались заткнуть игрушками для сексуальных извращений
13:25
"Я не фригидна": Юлия Барановская о сексе на первом свидании
13:12
Получал отчисления ежемесячно: Юрий Антонов признался во взяточничестве
13:10
Банк Романа Авдеева выпустил облигации "Уралкалия"
13:07
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:00
Титул самой богатой в мире россиянки сменил владелицу
12:49
Выступающая против пластики Собчак прибежала менять внешность к хирургу
12:38
Смерть от коронавируса зафиксирована в еще одной стране
12:35
Пугачева разрыдалась из-за страшной участи брошенной Орбакайте
12:33
Звезда "Реальных пацанов" рассказала о съемках нового сезона
12:28
Первый канал запретили после оглушительного скандала
12:10
Ученые раскрыли неожиданную пользу сытного завтрака
12:08
"Случилось в реальной жизни": Водонаева рассказала о контакте с инопланетянами
11:40
Толстая и неухоженная: звезда "Спасателей Малибу" лишилась красоты из-за алкоголя и наркотиков
11:39
Врач назвал сроки начала эпидемии коронавируса в России
11:36
Проклова решилась лечь под нож хирурга
11:36
Почему дочь Петросяна скрывает чудовищную правду о своей настоящей матери
11:26
План развала Украины: в Киеве пришли в шок от намерений Путина
11:26
В США умер программист – автор "копировать" и "вставить"
11:07
Расстрелявший людей в Германии оставил предсмертное обращение
11:05
"Вонючая сенсация": Катя Семенова рассказала о госпитализированном сыне
10:55
Зудина в розовом провалилась на красной дорожке
10:42
Разведенную Степаненко купили за миллион рублей
10:38
Школу в Иркутской области закрыли из-за радиации
10:22
Российский мэр уволился из-за критики граждан
10:15
Новое реалити-шоу "Модель XL": в России выбирают красавицу с пышными формами
10:10
Панайотов обрадовал известием о скором отцовстве
10:06
У вернувшихся из Китая российских водителей нашли симптомы коронавируса
09:59
Ребенку Галкина и Пугачевой нашли другого отца
09:53
Американцы жестоко унизили российских военных в Сирии (видео)
09:51
"Свиноматка": народ набросился на располневшую Федорову
09:46
В Сирии нашли подземный город террористов
09:21
"Никто не называл": Путин раскрыл подробности назначения Мишустина
09:11
В Канаде произошла авария с участием 200 автомобилей
09:04
"Бедная Алсу": Фадеев вступился за затравленную певицу
09:00
"Шок": дочь певицы Валерии назвала свое настоящее имя
08:24
"Как бабушка": молодая жена показала сраженного инсультом ведущего Диброва
08:22
Еремеев высказался о замене Шепелева в шоу "На самом деле"
08:17
Рубль отыгрывает позиции после падения
07:36
Департамент ЖКХ Москвы: О раздельном сборе мусора рассказали всем горожанам
07:12
Захар Серповидец: что нельзя делать 21 февраля
04:33
"Романы на стороне": сделано шокирующее заявление об отношениях Чумакова и Ковальчук
02:07
"Скорбь и тоска": потеря друга грозит стать тяжелым ударом для Мартиросяна
00:12
"Нас ничего не связывает": Алсу наплевала на переживания Пугачевой
21:55
Вылитый Тарзан: сын Королевой с обнаженным торсом всполошил народ
21:47
Голая Асмус показала себя в душе
21:45
"Безнадежно угристы и прыщавы": Рудковская жестко отреагировала на травлю
21:44
Певец Витас наплевал на коронавирус и уехал в Китай
21:40
"Это его выбор": Цой откровенно об увлечении взрослого сына мальчиками
21:38
Большая часть населения погибнет: опубликовано ранее неизвестное пророчество Ванги
21:24
Проклятие "Иванушек": пьющего Григорьева-Апполонова предупредили об опасности
21:04
"Не по плану было": жена Джигана раскрыла подробности родов
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какой ужас": Цымбалюк-Романовская остригла волосы после обращения к Джигарханяну
"Это его выбор": Цой откровенно об увлечении взрослого сына мальчиками
Голого Шаляпина сняли с другой женщиной после откровений Виталины о ребенке
"Больше нет сил бороться": молодой муж Лолиты Милявской сделал последний рывок
Первое интервью Алсу о дочери и скандале на шоу: Да, я покупала голоса
"Родился ребенок": 54-летняя Ирина Безрукова рассказала о счастье
Регионы

Что с ним сделали? Россияне возмущены странным видом Крымского моста

Крымский мост сегодня. Фото: most.life/www.globallookpress.com
Облик переправы через Керченский пролив знаком всем: два пути – автомобильный и железнодорожный, две арки по центру. Неудивительно, что к новому внешнему виду Крымского моста люди оказались не готовы. Появившаяся в Сети фотография вызвала у россиян противоречивые чувства. 
прочитано 102 раза

Изображение выложили на официальной странице поезда "Таврия". "Получили подарок от юных художников из Евпатории. Они запечатлели на холсте нашу "Таврию", которая открыла движение по Крымскому мосту. Сохраним для истории!" – говорится в тексте рядом с фотографией.

ПО ТЕМЕ

"Лишь бы поломать": изуродованный керченский мост шокировал россиян

"Туалетом сильно воспользовался": ЧП в поезде через Крымский мост шокировало народ

 Крымский мост

Крымский мост

На рисунке изображен поезд, пересекающий Керченский пролив по Крымскому мосту. Творение начинающих живописцев пришлось по душе далеко не всем подписчикам.

Пользователь Кирилл А. заметил, что вместо "Таврии" изображена другая модель поезда, а сама переправа на картине получилась однопутной. "Арка у него как у автомобильного моста, которого, кстати, вообще нет на рисунке", – возмутился комментатор.

Раскритиковал творение юных художников и Андрей И. Вместо "Таврии" на картине был изображен поезд РА2, на котором проехался президент Владимир Путин в день открытия железнодорожной части Крымского моста, пояснил он. 

Противоречивые чувства картина вызвала и у Петра Б. Комментатору показалось, что на рисунке изображено крушение поезда.

Но на вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Некоторым пользователям видение молодых живописцев пришлось по душе. "Очень симпатичный рисунок, я бы в жизни так не нарисовала. Поезд идет по изгибам моста, мне лично нравится", – впечатлилась Настя М.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открылось 23 декабря прошлого года. Сейчас поезда ходят из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. К курортному сезону компания-перевозчик планирует запустить новые маршруты.

Автор: 20 февраля 2020, 21:52

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хохлосрани, вы не устали?? От своего дебилизма??? Крымский Мост - красавец и всегда будет таким!!!
1

Популярные темы форума

Политика

"Испугались": инцидент с Путиным попал на видео
Рыдающий на людях Порошенко попался на чудовищном обмане
Зеленский в прямом эфире сбежал от кричащей женщины (видео)
План развала Украины: в Киеве пришли в шок от намерений Путина

Шоу-бизнес

"Народу не зашло": стало известно об уходе Собчак с Первого канала после провала
"Врать – нехорошо": заговорившую о шоу "Голос" Алсу разнесли в пух и прах
Анастасия Волочкова дважды села в лужу на глазах у всех
Венцеслав из "Дома-2" с гордостью представил свою невесту

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
Шоу-бизнес

"Глубокий старик": неожиданно постаревший Сукачев устроил переполох

Снимок певца в "Инстаграм" удивил россиян
Общество

"Дни.ру" дарят билеты: на мюзикл "Алые паруса"

Мюзикл Максима Дунаевского

Сериалы

Запуганная криминалом мать в шоке от замужества Литвиновой

В семье знаменитости назревает скандал
Шоу-бизнес

Звезда "Гарри Поттера" ошеломила известием о раке

Актриса поделилась новостью с журналистами

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"И так недалекий": известный хоккеист прошелся по футболисту Тарасову
"Это интервью про меня!": Загитова резко ответила на вопрос о поражении от Косторной
"Тутберидзе проломит ей голову": тренер ужаснул причиной ухода Медведевой
Чемпионка Сотникова неожиданно легла под нож хирурга

Регионы

Что с ним сделали? Россияне возмущены странным видом Крымского моста
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+