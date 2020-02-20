Что с ним сделали? Россияне возмущены странным видом Крымского моста

Изображение выложили на официальной странице поезда
"Таврия". "Получили подарок от юных художников из Евпатории. Они
запечатлели на холсте нашу "Таврию", которая открыла движение по Крымскому
мосту. Сохраним для истории!" – говорится в тексте рядом с фотографией.
На рисунке изображен поезд, пересекающий Керченский пролив по Крымскому мосту. Творение начинающих живописцев пришлось по душе далеко не всем подписчикам.
Пользователь Кирилл А. заметил, что вместо "Таврии" изображена другая модель поезда, а сама переправа на картине получилась однопутной. "Арка у него как у автомобильного моста, которого, кстати, вообще нет на рисунке", – возмутился комментатор.
Раскритиковал творение юных художников и Андрей И. Вместо "Таврии" на картине был изображен поезд РА2, на котором проехался президент Владимир Путин в день открытия железнодорожной части Крымского моста, пояснил он.
Противоречивые чувства картина вызвала и у Петра Б. Комментатору показалось, что на рисунке изображено крушение поезда.
Но на вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Некоторым пользователям видение молодых живописцев пришлось по душе. "Очень симпатичный рисунок, я бы в жизни так не нарисовала. Поезд идет по изгибам моста, мне лично нравится", – впечатлилась Настя М.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открылось 23 декабря прошлого года. Сейчас поезда ходят из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. К курортному сезону компания-перевозчик планирует запустить новые маршруты.
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