"Такое разочарование": люди взбесились из-за поездов через Крымский мост

Поезда "Таврия" расширяют маршрутную сеть. С
апреля до Крыма на поезде можно будет доехать из Екатеринбурга, Мурманска и
Кисловодска и обратно. Билеты появятся в продаже с 25 февраля, сообщает
компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Новые направления откроются и из двух столиц. "Таврия" начнет курсировать из Москвы в Севастополь. А Санкт-Петербург напрямую свяжут с Евпаторией и Феодосией.
Нововведения пришлись по душе не всем, в комментариях на странице поезда "Таврия" "ВКонтакте" мнения людей разделились. Одни поблагодарили перевозчика за увеличение количества маршрутов, а другие выразили негодование, почему поезда в Крым не ходят через их город.
"Брянск, Орел, Курск, Тула остались в стороне? Ждали с нетерпением и такое разочарование", – сожалеет Марина Г. А Роман К. остался недоволен тем, что в списке маршрутов не оказалось Красноярска и Новосибирска.
Пока одни возмущались, другие пытались их успокоить. "Это только начало, не все сразу. Сами посчитайте, сколько направлений и сколько нужно вагонов. Где же родимых брать", – написала пользователь Юля С.
Железнодорожное сообщение через Крымский мост открылось 23 декабря прошлого года. Сейчас поезда ходят по двум маршрутам: Санкт-Петербург - Севастополь и Москва – Симферополь.
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