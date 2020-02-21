"Такое разочарование": люди взбесились из-за поездов через Крымский мост

Поезда через Крымский мост начнут ходить по новым маршрутам. Проехаться до полуострова под знакомый стук колес можно будет Мурманска, Екатеринбурга и других городов. Но обновленное расписание пришлось по душе не всем: люди негодуют и высказывают возмущение.



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