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Регионы

"Лишь бы поломать": изуродованный керченский мост шокировал россиян

Фото: most.life
Люди недовольны состоянием архитектурного сооружения вв Керчи, сообщают российские СМИ. Копия Крымского моста в главном городском парке оказалась испорчена местными жителями. 
прочитано 345 раз

Реплику Керченского моста установили в Комсомольском парке в Керчи пару месяцев назад. Но за это время внешний вид конструкции уже испорчен. Виновны в этом молодожены, которые вешают на сооружение свадебные замки.

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 Крымский мост

Крымский мост

Безобидная на первый взгляд традиция на самом деле угрожает прочности конструкций копии Крымского моста, отмечает портал "Керчь-инфо". Металл ржавеет, прочность сооружения снижается, что может угрожать жизни и здоровью посетителей парка.

Местные жители призвали администрацию обратить внимание на состояние копии Керченского моста. Местные власти не предпринимают мер, замки остаются, а другие молодожены продолжают портить арт-объект, недоумевают люди.

Комментаторы в Сети бурно отреагировали на ситуацию. "Хохляцкое прошлое дает себя знать, замки какие-то вешают. Лишь бы все поломать. Что за ментальность", – гневается анонимный читатель портала "Утро.ру".

Копия Крымского моста открылась в Комсомольском парке Керчи 22 декабря, за день до запуска железнодорожного сообщения по переправе. Длина сооружения превышает 15 метров, высота – три. В отличие от своего оригинального собрата, керченский мост стал пешеходным.

Напомним, что 23 декабря открылось движение поездов по Крымскому мосту. Составы ходят из Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы в Симферополь. К летнему сезону перевозчик планирует открыть новые маршруты.

Автор: 18 февраля 2020, 21:39

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
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Впрочем, есть наглядные примеры. Когда-то море только подбиралось к стенам древнего Херсонеса, а сейчас вода поглотила крепостную стену. В Керчи есть сооружения, которые были построены несколько веков назад, а сейчас оказались под водой. Хотя «виноваты» не только тектоника, но и подъём уровня моря. В центральной части полуострова идет поднятие, на западе, севере и востоке идет опускание.

Надеяться, что Керченский полуостров когда-нибудь встретиться с Таманью, не стоит. В эту сторону, по словам учёных, движения нет. Тем более, течения через Керченский пролив не дадут соединиться берегам.
ПилигримГость
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Ученые подсчитали, что 10 тысяч лет назад уровень Чёрного моря был на 50-100 метров ниже современного. Представляете – вы стоите на современной набережной Ялты, а море — в 25 километрах от вас. Этот процесс связан с таянием ледников и поднятием уровня океана. Суша тоже изменяется, она находится в постоянном движении — углубляются впадины, растут горы.
ПилигримГость
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Не всегда человек виновен в том, что пляж исчезает, хоть зачастую является катализатором процесса. Например, в посёлке Николаевка Симферопольского района берег под ударами штормовых волн может «отступать» на шесть метров в год, но очередной шторм может вернуть то, что забрал. Средняя скорость абразии для берегов западного Крыма — от двух до трех метров в год. Даже бетон набережных истирается за год до 30 см. Поэтому каждые три-пять лет бетонные укрепления нужно ремонтировать, иначе рухнут.
ПилигримГость
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Пророк Василий Немчин (XV век): «Когда моря выйдут из берегов, Англия будет затоплена, а Крым станет островом».
ПилигримГость
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Мишустин, как и Медведев, отказал работающим старикам в индексации пенсий

Как мне вас всех жаль.
Жизнь будет все хуже и хуже...
(Матронушка слепенькая)

Без войны все умрете.
(Матронушка)

Горько плакала о России Пелагеюшка Рязанская, какие страшные беды её ждут.
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Вот что Бог ей показал...
ПилигримГость
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