"Лишь бы поломать": изуродованный керченский мост шокировал россиян

Реплику Керченского моста установили в Комсомольском парке в
Керчи пару месяцев назад. Но за это время внешний вид конструкции уже испорчен.
Виновны в этом молодожены, которые вешают на сооружение свадебные замки.
Безобидная на первый взгляд традиция на самом деле угрожает прочности конструкций копии Крымского моста, отмечает портал "Керчь-инфо". Металл ржавеет, прочность сооружения снижается, что может угрожать жизни и здоровью посетителей парка.
Местные жители призвали администрацию обратить внимание на состояние копии Керченского моста. Местные власти не предпринимают мер, замки остаются, а другие молодожены продолжают портить арт-объект, недоумевают люди.
Комментаторы в Сети бурно отреагировали на ситуацию. "Хохляцкое прошлое дает себя знать, замки какие-то вешают. Лишь бы все поломать. Что за ментальность", – гневается анонимный читатель портала "Утро.ру".
Копия Крымского моста открылась в Комсомольском парке Керчи 22 декабря, за день до запуска железнодорожного сообщения по переправе. Длина сооружения превышает 15 метров, высота – три. В отличие от своего оригинального собрата, керченский мост стал пешеходным.
Напомним, что 23 декабря открылось движение поездов по Крымскому мосту. Составы ходят из Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы в Симферополь. К летнему сезону перевозчик планирует открыть новые маршруты.
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