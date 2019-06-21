Провокаторы пытаются разжечь пламя конфликта в Шиесе

Протесты против строительства в Ленском районе Архангельской области современного экотехнопарка продолжаются уже несколько месяцев. Судя по последним новостям, к тлеющему конфликту между местными жителями и строителями пытаются примазаться разного рода радикалы и провокаторы.



Создается впечатление, что тем, кто старается разжечь огонь протеста, совершенно наплевать на диалог, который выстраивают инвесторы проекта с местными жителями. Не исключено, что задача различных деструктивных элементов заключается в создании вокруг экотехнопарка в Шиесе нездоровой истерии.

И вряд ли интерес таких людей лежит в плоскости экологии. Нанятых провокаторов найти можно всегда, были бы те, кто готов заплатить.



В начале лета российские СМИ облетела любопытная новость. Полицейские едва успели снять с поезда "Москва-Воркута" группу футбольных фанатов, собиравшихся нагрянуть в Урдому и на Шиес. Нетрудно предположить, что в Поморье крепкие ребята отправились вовсе не из-за спортивного интереса.

Сообщалось, что перехваченные правоохранителями фанаты были лишь частью тех, кто направлялся к Шиесу для полномасштабной провокации. "Футбольные фанаты и представители экстремистских организаций 2 июня готовят массовую провокацию против полиции и строителей на станции Шиес в Архангельской области", – писало агентство Regnum со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Позже к фанатам должны были присоединиться экстремисты из запрещенных в России ультраправых организаций, сообщала пресса. Можно только представить, с какими "подарками" ехали к месту протеста профессиональные участники любых беспорядков, выступающие за свержение действующей власти.

Примечательно, что около половины задержанных оказались жителями других регионов. В отношении них было составлено 30 протоколов об административных нарушениях.

Как сообщил журналистам замначальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев, большая часть задержанных прибыла из Москвы и Санкт-Петербурга. И это официальные данные, сомневаться в которых не приходится. Что было бы, если эти люди добрались до Шиеса и присоединились к протестующим?

Судя по всему, провокаторы и дальше будут пытаться стравить местных жителей и строителей будущего экотехнопарка. Создается впечатление, что радикалам важно, чтобы конфликт не угасал. Экология и защита окружающей среды тут ни при чем. Как говорится – ничего личного, только деньги.