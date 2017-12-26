Школьник – Путину: Вы по телевизору лучше выглядите

Президент России Владимир Путин пообщался с детьми, пришедшими на Кремлевскую елку. Восторженные ребята окружили главу государства.

Президент пообщался с детьми и подростками сразу после того, как те вышли с новогоднего представления. На Соборной площади их развлекали аниматоры. Затем ребята должны были отправиться на каток ГУМа. Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин проходил через площадь на заседание правительства.

Видео встречи попало в Сеть. На кадрах ролика видно, как глава государства подходит к маленьким гостям. В ту же секунду президента окружают со всех сторон. Дети кричат, толпятся вокруг президента. Через несколько секунд его уже невозможно разглядеть за радостной гурьбой.

Владимир Путин пообщался с детьми, пришедшими на Елку в Кремле pic.twitter.com/aqH4jCHorX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 декабря 2017 г.

На другом видео запечатлен момент общения Путина с ребятами. На кадрах видно, как Владимир Владимирович, присев на одно колено, вместе с ними скандирует: "С Новым годом!" Через несколько секунд президент встает, машет детям и уходит. "Все, пока!" – сказал Путин на прощание.

Дети закидывали президента вопросами: "Как вы относитесь к оппозиции?", "А к хоккею?", "А исполняет ли Дед Мороз желания?" Владимир Путин за время спонтанной Прямой линии постарался ответить на все. Президент признался, что уважает здравую оппозицию и любит хоккей. Глава государства даже не обиделся на заявление одного из гостей Кремля. "А если честно, вы по телевизору лучше выглядите", – выпалил мальчик в лицо Путину. "Ну, ничего", – ответил российский лидер.