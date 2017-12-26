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Общество

Школьник – Путину: Вы по телевизору лучше выглядите

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Президент России Владимир Путин пообщался с детьми, пришедшими на Кремлевскую елку. Восторженные ребята окружили главу государства. 
прочитано 2913 раз

Президент пообщался с детьми и подростками сразу после того, как те вышли с новогоднего представления. На Соборной площади их развлекали аниматоры. Затем ребята должны были отправиться на каток ГУМа. Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин проходил через площадь на заседание правительства. 

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Видео встречи попало в Сеть. На кадрах ролика видно, как глава государства подходит к маленьким гостям. В ту же секунду президента окружают со всех сторон. Дети кричат, толпятся вокруг президента. Через несколько секунд его уже невозможно разглядеть за радостной гурьбой. 

На другом видео запечатлен момент общения Путина с ребятами. На кадрах видно, как Владимир Владимирович, присев на одно колено, вместе с ними скандирует: "С Новым годом!" Через несколько секунд президент встает, машет детям и уходит. "Все, пока!" – сказал Путин на прощание.

Дети закидывали президента вопросами: "Как вы относитесь к оппозиции?", "А к хоккею?", "А исполняет ли Дед Мороз желания?" Владимир Путин за время спонтанной Прямой линии постарался ответить на все. Президент признался, что уважает здравую оппозицию и любит хоккей. Глава государства даже не обиделся на заявление одного из гостей Кремля. "А если честно, вы по телевизору лучше выглядите", – выпалил мальчик в лицо Путину. "Ну, ничего", – ответил российский лидер. 

Автор: Михаил Войцеховский26 декабря 2017, 16:35
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