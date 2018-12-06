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Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста

По Крымскому мосту с момента открытия проехали более 3,3 миллиона автомобилей. Фото: most.life
Опоры открытого в мае этого года Крымского моста продолжают смещаться. С таким шокирующим заявлением выступили в украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Впрочем, в Незалежной то и дело сочиняют нелепые байки про трассу, поэтому к очередным россказням о ее проблемах следует относиться с большой настороженностью. 
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В ведомстве заявили, что при строительстве Крымского моста не были учтены все значимые факторы. "Технологически эта часть очень узкая. Поэтому в случае малейших проблем морские пробки создаются очень быстро", - цитирует украинское издание "Обозреватель" руководителя министерства Вадима Черныша. 

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 Крымский мост

Крымский мост

По словам чиновника, на состояние трассы через Керченский пролив будут влиять многие факторы, в том числе весенний ледоход. "Они сейчас будут пытаться с этим справиться. Ледоколами, подрывами, если будет скопление льда", – заявил глава Министерства оккупированных территорий.  

Украинский чиновник, видимо, так переживает по поводу состояния Крымского моста, что предлагает отправить туда международную миссию, которая дала бы объективную оценку его устойчивости. "Но, конечно, оккупанты отказываются", – пожаловался украинец.

На Украине постоянно сочиняют небылицы про Крымский мост. Фото: most.life 

О неполадках с опорами Крымского моста СМИ Незалежной, известные своей ангажированностью, трубят уже не одну неделю. Журналисты заявляют, что одни объекты трассы проседают со скоростью 89 миллиметров в год, а другие, наоборот, поднимаются на 52 миллиметра.  

Свои сомнительные оценки украинские СМИ подтверждают некими снимками со спутника. Как можно было оценить состояние Крымского моста вплоть до миллиметра по таким изображениям, журналисты не объяснили. 

Басни выдумщиков из Незалежной опровергли в инфоцентре "Крымский мост". Заявления украинских СМИ там назвали очередным мифом. "Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда", – говорится в сообщении инфоцентра на официальной странице в Facebook. 

Осенью этого года по Крымскому мосту запустили движение грузовых автомобилей. Фото: most.life

Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всех автомобилистов. К настоящему времени по трассе проехали более 3,3 миллиона транспортных средств.  

В конце следующего года должна открыться железнодорожная часть трассы через Керченский пролив. Поезда свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.  

Автор: Иван Поляков6 декабря 2018, 18:03
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Как Путин открыл Крымский мост

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