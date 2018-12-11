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Общество

Просевший Крымский мост решено снести

Крымский мост не дает покоя безутешным украинцам. Фото: most.life
В Киеве то и дело выступают с грозными заявлениями о неминуемом возврате Крыма. Препятствием для того, считают украинские власти, является Крымский мост. В Верховной раде выступают за радикальное решение проблемы: по словам народного депутата Игоря Мосийчука, трассу необходимо уничтожить. 
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Крымский мост, полагает парламентарий, – это не просто "вражеская инфраструктура", а врата из Черного моря в Азовское, которые Россия использует как военный объект.  

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 Крымский мост

Крымский мост

Мосийчук уверен: трасса через Керченский пролив должна быть снесена. "Как объект, разрешения, на строительство которого украинское государство не давало", – заявил парламентарий, "прославившийся" многочисленными скандалами.  

Депутат напомнил, что во время задержания украинских кораблей 25 ноября пограничники ФСБ использовали Крымский мост для блокирования входа в Азовское море. В эфире телеканала Oboz.Tv Мосийчук выразил надежду, что рано или поздно трасса будет уничтожено. Скорее всего, это будет стихийное бедствие, предположил депутат. 

Крымский мост начали строить вскоре после исторического воссоединения полуострова с Россией. С того момента на Украине то и дело говорят об уничтожении трассы. Вариантов множество – от диверсии, землетрясения, наводнения и прочего. Нет предела фантазиям выдумщиков с Незалежной.  

С момента открытия автомобильной части Крымского моста по ней проехали более трех миллионов автомобилей. Фото: most.life

Накануне украинцы нашли новый повод для радости: власти полуострова приняли решение не ликвидировать оператора Керченской паромной переправы, которая осуществляла перевозки с Кубани в Крым и обратно. По мнению комментаторов с Незалежной, это говорит о неминуемом обрушении трассы через Керченский пролив.  

Спекулировали наши соседи и на якобы проблемах с опорами Крымского моста. Одни из них якобы проседают на 89 миллиметров в год, а другие, наоборот, поднимаются. В доказательство украинцы ссылаются на спутниковые снимки. Но даже не специалисту ясно, что разглядеть такие незначительные изменения на снимках из космоса невозможно. 

Минувшей осенью по Крымскому мосту начал ездить грузовой транспорт. Фото: most.life

Ранее "Дни.ру" уже упоминали о возможных проблемах трассы из-за неустойчивого грунта в Керченском проливе и обращались за комментариями в инфоцентр "Крымский мост". Там признали, что геология под объектом действительно непростая. Но перед началом строительство проводились масштабные геологические работы, под каждую опору бурили скважину и отбирали пробы грунта, изучали архивы прошлых лет. 

Движение по автомобильной части моста через Керченский пролив открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал по новенькой дороге за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня движение по трассе открылось для всех автомобилистов. К настоящему времени по ней проехали более 3,3 миллиона транспортных средств.    

В следующем году будет запущено движение по железнодорожной части Крымского моста. Поезда соединят полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами. 

Автор: Иван Поляков11 декабря 2018, 22:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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