Просевший Крымский мост решено снести

В Киеве то и дело выступают с грозными заявлениями о неминуемом возврате Крыма. Препятствием для того, считают украинские власти, является Крымский мост. В Верховной раде выступают за радикальное решение проблемы: по словам народного депутата Игоря Мосийчука, трассу необходимо уничтожить.



Крымский мост, полагает парламентарий, – это не просто "вражеская инфраструктура", а врата из Черного моря в Азовское, которые Россия использует как военный объект.

Мосийчук уверен: трасса через Керченский пролив должна быть снесена. "Как объект, разрешения, на строительство которого украинское государство не давало", – заявил парламентарий, "прославившийся" многочисленными скандалами.

Депутат напомнил, что во время задержания украинских кораблей 25 ноября пограничники ФСБ использовали Крымский мост для блокирования входа в Азовское море. В эфире телеканала Oboz.Tv Мосийчук выразил надежду, что рано или поздно трасса будет уничтожено. Скорее всего, это будет стихийное бедствие, предположил депутат.

Крымский мост начали строить вскоре после исторического воссоединения полуострова с Россией. С того момента на Украине то и дело говорят об уничтожении трассы. Вариантов множество – от диверсии, землетрясения, наводнения и прочего. Нет предела фантазиям выдумщиков с Незалежной.





Накануне украинцы нашли новый повод для радости: власти полуострова приняли решение не ликвидировать оператора Керченской паромной переправы, которая осуществляла перевозки с Кубани в Крым и обратно. По мнению комментаторов с Незалежной, это говорит о неминуемом обрушении трассы через Керченский пролив.

Спекулировали наши соседи и на якобы проблемах с опорами Крымского моста. Одни из них якобы проседают на 89 миллиметров в год, а другие, наоборот, поднимаются. В доказательство украинцы ссылаются на спутниковые снимки. Но даже не специалисту ясно, что разглядеть такие незначительные изменения на снимках из космоса невозможно.





Ранее "Дни.ру" уже упоминали о возможных проблемах трассы из-за неустойчивого грунта в Керченском проливе и обращались за комментариями в инфоцентр "Крымский мост". Там признали, что геология под объектом действительно непростая. Но перед началом строительство проводились масштабные геологические работы, под каждую опору бурили скважину и отбирали пробы грунта, изучали архивы прошлых лет.

Движение по автомобильной части моста через Керченский пролив открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал по новенькой дороге за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня движение по трассе открылось для всех автомобилистов. К настоящему времени по ней проехали более 3,3 миллиона транспортных средств.

В следующем году будет запущено движение по железнодорожной части Крымского моста. Поезда соединят полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами.