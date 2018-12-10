Началась подготовка к обрушению Крымского моста

Власти Крыма приняли решение не ликвидировать оператора Керченской паромной переправы, по которой осуществлялись перевозки с Кубани на полуостров и обратно. Новость вызвала шквал восторга у украинцев. По их мнению, это решение подтверждает слухи о скором обрушении Крымского моста.



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