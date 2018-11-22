Дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за "дачи" чиновника
Античная вилла принадлежала, судя по ее размерам и обстановке, важному сановнику или даже царю древнего государства. Речь идет об обнаруженном комплексе конца V – начала III века до нашей эры. Предполагается, что хозяевами усадьбы могли быть члены династии царей Боспора.
"Перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года", – цитирует заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина "Царьград". Древнее городище находится на пути трассы железнодорожного полотна юго-западнее поселка Октябрьское.
Напомним, ранее украинские "эксперты" увидели на снимках из космоса опасные симптомы, из-за которых Крымский мост якобы может треснуть. По их заключению, опоры переправы просели на несколько сантиметров, а грунт под конструкцией смещается.
Крымский мост – самый длинный в России, его протяженность составляет 19 километров. Движение по автодорожной части моста было открыто в середине мая этого года, первым по переправе через Керченский пролив проехал президент России Владимир Путин.
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