Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Накануне трагедии Росляков сжег множество личных вещей, которые могут пролить свет на намерения и образ мышления убийцы. Также усилиями журналистов был обнаружен тайный полигон, на котором стрелок тренировался, передает Пятый канал.
На опубликованной записи видно, как Росляков неспешной походкой направляется к пустырю. В руках он держит увесистый ящик, который, вероятно, и был тайником убийцы.
Что касается пустыря, на нем Росляков тренировался в стрельбе и испытывал мощность взрывных устройств. Позже там нашли сожженную Библию и некоторые личные вещи парня. Закопанный ящик пока не найден, пишет RT.
Проанализировав всю имеющуюся информацию, декан факультета психологии Крымского федерального университета Евгений Черный пришел к выводу, что поведение молодого человека напоминает поведение главного героя фильма "Брат-2" Данилы Багрова. Стоит отметить, что мотивация у реального и вымышленного убийц разная, передает Ura.ru.
Как писали Dni.Ru, 19 октября жители Керчи простились с 17 жертвами трагедии в политехническом колледже. Еще нескольких предадут земле на родине, за пределами полуострова. Церемония прощания с погибшими проходила на главной площади города. Проводить их в последний путь пришли тысячи человек, присутствовали представители руководства Крыма.
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