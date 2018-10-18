Керченскому стрелку приготовили могилу для безродных
Керченского стрелка похоронят подальше от его жертв. Рослякову приготовили могилу в секторе для безродных местного кладбища, передает телеграм-канал Mash. Однако специалистам нужно время – около двух недель – чтобы проверить тело тело убийцы на содержание алкоголя или наркотиков.
Тем временем 10 пострадавших в результате нападения на керченский политехнический колледж прибыли в Москву. Их доставили спецбортами, которые оборудованы медицинскими модулями. Как рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, состояние у всех стабильное, полет из Симферополя раненые перенесли нормально.
Две самые тяжелые пациентки вертолетами доставлены в институт неотложной детской хирургии и травматологии. Остальные поехали автомобильными бригадами. В медучреждениях столицы всем пострадавшим окажут необходимую помощь, пишет "Российская газета".
Произошедшее в Керчи уже признали самым массовым убийством в учебном учреждении в России, совершенным стрелком-одиночкой. В результате нападения на политехнический колледж 17 октября погибли 16 студентов и пятеро взрослых, более 50 человек пострадали.
Нападавший – студент четвертого курса Владислав Росляков — открыл стрельбу в здании из помпового ружья 12 калибра. По некоторым данным, при нем было не менее 10 самодельных бомб. Одно из взрывных устройств сработало в столовой колледжа. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
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