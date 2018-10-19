Эхо войны: керченский стрелок собрал бомбу из ржавого снаряда

Керченский стрелок мог изготовить бомбу из снаряда времен войны. Такую версию рассматривает следственная группа по делу бойни в политехническом техникуме.

Не исключено, что Владислав Росляков, организовавший атаку на своих одногруппников в колледже, изготовил самодельные взрывные устройства из снарядов времен Великой Отечественной войны. Кустарная версия производства бомбы всерьез рассматривается следователями.

Дело в том, что в Керчи осталось большое количество неразорвавшихся боеприпасов времен войны. В городе и его окрестностях постоянно работают так называемые черные копатели. Существуют и кустарные технологии извлечения тротила из снарядов. Возможно, что Росляков использовал именно такой способ сборки взрывного устройства, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в силовых структурах.

Между тем достоянием общественности стал психологический портрет керченского стрелка. У Владислава Рослякова оказалась плохая наследственность: его отец крепко пил, мать состояла в религиозной секте, а сам он был крайне зажатый и недоверчивый.

Влад с детства увлекался оружием, в кармане он всегда носил нож-бабочку. За месяц до бойни в колледже он получил лицензию на оружие, купил помповое укороченное ружье 12-го калибра и две сотни патронов к нему.

В результате действий Рослякова 21 человек погиб, около 50 получили ранения. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". В Республике Крым с 18 по 20 октября решением главы региона Сергея Аксенова объявлен трехдневный траур. Сегодня в Керчи проходят похороны погибших, среди которых 16 детей и подростков.