Родные рассказали о последних днях убийцы из Керчи
По ее словам, отец парня много пил. "И когда Владик был в пятом классе, мать взяла ребенка и ушла от мужа на съемную квартиру", - цитирует женщину "Комсомольская правда".
Она рассказала, что внук посещал ее каждую неделю. Последний раз они виделись неделю назад. "Настроение у него хорошее было", – вспомнила бабушка.
Впрочем, в поведении Владислава женщина все-таки заметила странность: парень забрал из ее дома все семейные фотографии. "Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать", – пояснила она.
Трагедия в Керчи произошла накануне, 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков расстрелял учащихся техникума и подорвал самодельное устройство. 21 человек погиб, более 40 остаются в больницах, некоторые – в тяжелом состоянии.
Глава
Минздрава Вероника Скворцова назвала травмы пострадавших очень
серьезными. По ее словам, медики находят внутри органов шайбы,
металлические шарики. В основном у пациентов минно-взрывные раны,
уточнила руководитель ведомства.
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что у злоумышленника могли быть сообщники.
По словам соседей Рослякова, молодой человек проявлял жестокость еще в детстве. "Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли", – приводит слова соседки стрелка портал "Керчь инфо".
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