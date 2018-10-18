Душил котов: шокирующие подробности из жизни керченского стрелка
По словам женщины, которая жила рядом с домом, где снимала квартиру мать Рослякова, парень проявлял жестокость еще в детстве. "Котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли", – цитирует соседку стрелка портал "Керчь инфо".
Семью молодого человека трудно назвать благополучной. В детстве он жил в доме отца вместе с бабушкой и дедушкой. Около пяти лет назад родители развелись, и Владислав с матерью переехали в другую квартиру.
В результате взрыва в Керчи, по предварительным данным, погибли 20 человек. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в больницах остаются 44 пострадавших, многие – в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для спасения их жизней.
Данные о том, что в Керчи произошел взрыв, начали поступать 17 октября после полудня. Первой версией был взрыв газового баллона. Затем приоритетной стала версия террористического акта. Сообщилось о попытке захвата заложников и стрельбе.
Из-за трагедии в Керчи в Крыму объявлен трехдневный траур. Пользователи соцсетей приносят соболезнования родным погибших и желают скорейшего выздоровления раненным во время стрельбы в колледже. #Керчьмыстобой pic.twitter.com/4zfAVnGP1o— НТВ (@ntvru) 18 октября 2018 г.
Позже выяснилось, что нападавшим был студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. Его тело обнаружили в библиотеке на втором этаже. Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух и более лиц.
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