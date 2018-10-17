Мать керченского стрелка бросилась спасать недобитых жертв

Мать керченского стрелка работает санитаркой в местном онкологическом диспансере, куда свозили раненых из политехнического колледжа. Как выяснилось, женщина помогала людям, которых не успел добить ее сын.



Галина Рослякова работает в онкологическом диспансере санитаркой. В медицинское учреждение отправляли пострадавших в результате атаки на колледж.

Днем женщина находилась на рабочем месте, принимала раненых и оказывала им необходимую помощь, сообщает Telegram-канал Mash. О том, что стрелком в колледже был ее сын Влад, Рослякова не догадывалась до того момента, как в диспансер нагрянули оперативники.

В настоящее время в доме керченского стрелка ведутся обыски, подъезд оцеплен. Правоохранители не исключают, что на съемной квартире, где жили мать с сыном, может быть целый схрон с оружием.

Напомним, в результате трагедии в Керченском политехническом колледже, по предварительным данным, погибли 18 человек, десятки пострадали, многие из них в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было газифицировано.





Затем приоритетной стала версия террористического акта. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о попытке захвата заложников в колледже, после этого там началась стрельба, а затем прогремел взрыв.

Позже выяснилось, что стрелок – студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже. Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух и более лиц.

СМИ выяснили, что Росляков был зачислен в колледж в 2015 году. В его закладках были обнаружены страницы с эротикой, игры-стрелялки и прочий сомнительный контент.