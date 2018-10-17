Стрелок из Керчи оказался любителем эротики и массовых убийств

Студент керченского колледжа, устроивший взрыв в столовой учебного заведения, интересовался историей массовых убийств. Во время нападения он пытался повторить "стиль" американца Эрика Хасса, расстрелявшего в 1999 году учеников школы "Колумбайн".

Владислав Росляков был зачислен в колледж в 2015 году. Он зарегистрирован в соцсети "ВКонтакте". Интересы у студента были обширные: в его закладках – как страницы с эротикой, так и жестокие игры-стрелялки, разного рода ужасы и расчлененка.

После того как в Сети появились снимки с камер наблюдения в колледже, пользователи отметили, что Росляков подражал убийцам из американского штата Колорадо, расстрелявшим в апреле 1999 года 36 человек в школе "Колумбайн". Владислав, войдя в школу, даже переоделся в похожую футболку.

Оружие студент тоже подобрал близкое по "стилю". 8 сентября молодой человек получил разрешение на ружье 12-го калибра. А за несколько дней до атаки приобрел полторы сотни патронов к нему, сообщает Telegram-канал 112.

Очевидцы рассказали, что кто-то оставил в столовой колледжа рюкзак. Спустя несколько минут прогремел взрыв. Ученики вспомнили рассказы Рослякова о том, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами. По некоторым данным, взрыва было два.

В результате теракта пострадали около 50 человек. Число погибших продолжает расти, на данный момент известно о 18 жертвах. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

За последний год по России прокатилась волна преступлений, совершенных в школах. Все чаще звучит версия, что подростков вдохновляет "Колумбайн" – бойня, которую устроили 20 апреля 1999 года в своей школе два американских подростка.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд заложили в школьном кафетерии девятикилограммовые бомбы из баллонов с пропаном. Однако взрыва не произошло, тогда они вошли в здание и выпустили из ружей около 200 пуль, убив 13 человек и ранив более 20.