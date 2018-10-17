Путин пошел на крайние меры из-за бойни в Керчи
"Да, отменили. Планируемый ранее обед тоже под вопросом", – сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил при необходимости обеспечить транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие клиники страны, в том числе в столичные.
Также глава государства дал поручение министерствам здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям принять экстренные меры, чтобы помочь пострадавшим, а также Федеральной службе безопасности и следственным органам – незамедлительно установить причины произошедшего.
Напомним, в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, по предварительным данным, погибли 18 человек, десятки пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было газифицировано.
Затем приоритетной стала версия террористического акта. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о попытке захвата заложников в колледже, после этого там началась стрельба, а затем прогремел взрыв.
Позже выяснилось, что стрелок – студент четвертого курса колледжа. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже. Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух и более лиц.
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