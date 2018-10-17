Путин пошел на крайние меры из-за бойни в Керчи

В графике президента России Владимира Путина произошла серьезная корректировка. Из-за массового убийства в керченском колледже глава государства решил не сократить, а вовсе отменить переговоры со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщают СМИ. Президент держит ситуацию в Керчи под контролем.



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