Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье

Злоумышленник плеснул кислотой в лицо нескольким жителям Ставрополья. Было известно о двух случаях нападения, однако позже следователи сообщили о еще одном аналогичном инциденте.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета уточнили, что первое происшествие случилось в Буденновске вечером 20 июня. "К девушке подошел мужчина и беспричинно облил ее жидкостью, причинив химические ожоги левой руки и лица", – цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее сообщалось о двух случаях нападения маньяка. По данным правоохранительных органов, неизвестный на велосипеде 23 июня облил кислотой двух девушек – обеих госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", оба случая объединены в одно производство. За информацию, которая поможет поймать преступника, полиция готова выплатить гражданам 500 тысяч рублей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров договорился с итальянскими коллегами о проведении западными врачами пластической операции одной из пострадавших. "Люди везде живут, людское горе везде одинаковое. Я обратился к господину послу, все вопросы от виз до размещения буквально в мгновение решились", – сказал чиновник.

"Думаю, что наша медицина может сделать все это не хуже, но ребенок в такой сложной ситуации находится, стресс... Пусть для нее поездка в Италию будет элементом реабилитации, потом мы здесь будем ею заниматься", – цитирует Владимирова РИА Новости.

Маньяк атаковал девушек в возрасте от 15 до 17 лет, сообщает "Комсомольская правда". По словам одной из потерпевших, на вид преступнику от 17 до 25 лет, рост – около 170 сантиметров, брови – темно-русые. "Одет этот парень был в спортивные серые штаны и сине-желтую куртку. Прятался под капюшоном и закрывал лицо медицинской маской", – добавила она.