Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой

Американская школьница подлила бывшей подруге серную кислоту в футляр для альта. Ревнивая ученица долго строила план мести, изучая соответствующие статьи в интернете.

Старшеклассницы дружили до тех пор, пока одна не начала встречаться с бывшим парнем другой, передает The Sun. Девушки вместе ходили в школьный оркестр, и в качестве мести 17-летняя ревнивица решила уничтожить музыкальный инструмент соперницы.

Купив раствор для чистки труб с 91%-м содержанием серной кислоты, она подлила его в футляр для альта. Однако все пошло не по плану, когда девушка почувствовала странный запах.

"Она сняла чехол с плеч и заметила красную жидкость, стекавшую с футляра и капавшую ей на правую ногу. Обернулась и увидела, что в колготках образовалась дыра, после чего почувствовала сильный ожог", – рассказал прокурор на заседании суда. Пострадавшую экстренно госпитализировали, ей требуется сложная лазерная операция.

Стражи порядка выяснили, что школьница долго строила план мести бывшей подруге. Злоумышленница изучала в Сети свойства раствора для чистки труб и особенности внутреннего строения футляра для альта.

"Обвиняемая несколько раз искала в интернете нападения с кислотой. Также она интересовалась, какой за это давали уголовный срок", – отметил прокурор. Расследование преступления продолжается.

В США женщина создала армию белок для нападений на бывшего. Женская месть и много белок . Больше ничего https://t.co/I5kZI8Prix — Владимир (@slovno_nebo) 13 июня 2017 г.

Добавим, что ревность нередко толкает школьников на предосудительные поступки. В апреле 2017 года житель Воронежа опубликовал интимные фотографии девушки, решив отомстить за расставание. Обнаружив снимки в Сети, та обратилась в полицию и суд.