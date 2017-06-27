Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой
Старшеклассницы дружили до тех пор, пока одна не начала встречаться с бывшим парнем другой, передает The Sun. Девушки вместе ходили в школьный оркестр, и в качестве мести 17-летняя ревнивица решила уничтожить музыкальный инструмент соперницы.
Купив раствор для чистки труб с 91%-м содержанием серной кислоты, она подлила его в футляр для альта. Однако все пошло не по плану, когда девушка почувствовала странный запах.
"Она сняла чехол с плеч и заметила красную жидкость, стекавшую с футляра и капавшую ей на правую ногу. Обернулась и увидела, что в колготках образовалась дыра, после чего почувствовала сильный ожог", – рассказал прокурор на заседании суда. Пострадавшую экстренно госпитализировали, ей требуется сложная лазерная операция.
Стражи порядка выяснили, что школьница долго строила план мести бывшей подруге. Злоумышленница изучала в Сети свойства раствора для чистки труб и особенности внутреннего строения футляра для альта.
"Обвиняемая несколько раз искала в интернете нападения с кислотой. Также она интересовалась, какой за это давали уголовный срок", – отметил прокурор. Расследование преступления продолжается.
В США женщина создала армию белок для нападений на бывшего. Женская месть и много белок . Больше ничего https://t.co/I5kZI8Prix— Владимир (@slovno_nebo) 13 июня 2017 г.
Добавим, что ревность нередко толкает школьников на предосудительные поступки. В апреле 2017 года житель Воронежа опубликовал интимные фотографии девушки, решив отомстить за расставание. Обнаружив снимки в Сети, та обратилась в полицию и суд.
Журналисты связались с телеведущим
Продюсер высказался о новоиспеченной певице
В бедах злоумышленницы оказались виноваты спящие дочери и мать
Певица рассказала, какая она мама