Устроивший взрыв в школе подросток взял гранату у деда

Выяснились новые подробности взрыва, который произошел в одной из школ Дагестана. Оказалось, что предполагаемый виновник трагедии украл гранату из тайника дедушки.

Следователям Дагестана удалось выяснить, как граната попала в руки к 13-летнему подростку. По предварительной информации, мальчик украл ее из кладовки своего деда. 68-летний мужчина приобрел снаряды еще в 1999 году во время нападения боевиков на регион, передает Life.ru.

По словам пенсионера, боеприпасы он планировал использовать для обороны от террористов. С тех пор четыре гранаты лежали в укромном месте, которое дед особо ни от кого не скрывал.

Мальчик, живший с ним после развода родителей, 24 апреля нашел снаряды и решил показать друзьям. Поэтому и принес в школу одну из гранат.

После того как стало известно, что при взрыве боеприпаса погиб школьник, пенсионер испугался и решил перепрятать тайник – в огороде у соседки. Однако оперативники обнаружили три оставшиеся гранаты. И дед, и внук задержаны, с ними работают следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что в компьютерном классе дагестанской школы прогремел взрыв. В результате происшествия один ученик погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент двое из трех человек, получивших наиболее тяжелые травмы, прооперированы, передает "Интерфакс-Юг". Один из них, десятилетний мальчик, до сих пор находится в тяжелом состоянии – осколки гранаты попали ему в мозг.