Неожиданный поворот в деле о взрыве в дагестанской школе
Заместитель председателя правительства республики Дагестан Рамазан Джафаров озвучил новую, совершенно неожиданную версию произошедшей в школе трагедии. По его словам, гранату в компьютерный зал принес молодой человек, которому более 20 лет.
"Парень, у которого была граната, – это не школьник, это взрослый парень, ему больше 20 лет. По предварительной информации, он сын хозяина компьютерного клуба", – цитирует его ТАСС.
На место происшествия был отправлен вертолет Росгвардии с двумя бригадами из центра медицины катастроф. Также туда выехали и представители МВД и Следственного комитета.
В то же время, по некоторым данным, боеприпас принес в школу 13-летний школьник. По словам мальчика, он нашел боеприпас у реки и принес в класс, чтобы показать ребятам и разыграть их. Сначала школьники играли с гранатой, а затем бросили ее в компьютерный класс, спровоцировав взрыв, передает Life.ru.
Эту версию подтвердили в Минобрнауки Дагестана. В пресс-службе МВД по Республике Дагестан уточнили, что граната взорвалась, случайно выпав из рук подростка в тот момент, когда он передавал ее однокласснику.
Напомним, ранее сообщалось, что в школе в селении Агвали Цумандинского района Дагестана произошел взрыв. В результате трагедии один человек погиб и еще 11 получили ранения различной степени тяжести.
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